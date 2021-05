Renault al Targa Florio: la Clio Rally4 al debutto con Paolo Andreucci

Dopo l’omologazione della FIA all’inizio di questo mese, la Clio Rally4 farà il suo debutto in gara sulla Targa Florio – Rally Internazionale di Sicilia (6-8 maggio).

La prima Clio Rally4 a sfidare il cronometro sarà iscritta da HK Racing, il team guidato da Alessandro Re. Paolo Andreucci sarà al volante del nuovo modello prodotto dal reparto corse clienti Renault in questo mitico evento.

Clio Rally4 farà il suo battesimo del fuoco nelle mani di uno dei più importanti piloti del rally italiano, con 11 titoli ai massimi livelli del panorama nazionale: Paolo Andreucci. Il campione italiano in carica delle due ruote motrici ha forti legami con Renault, dato che ha iniziato con una Renault 5 Turbo prima di gareggiare nel FIA World Rally Championship con una Clio Williams e una Mégane Maxi.

“Ho risposto con piacere all’appello di Renault di portare al debutto sulle strade siciliane la Renault Clio Rally 4 – il commento di Andreucci. Essere stato scelto per il lancio di questa nuova vettura mi lusinga e farlo sulle strade del Mito mi fa molto piacere. Prima della gara effettueremo un test per la rifinitura della due ruote motrici francese in vista della gara del sabato. Lo scorso anno abbiamo vinto la gara, nonostante le condizioni avverse, per quest’anno il meteo dovrebbe essere clemente e potremo concentrarci maggiormente su un set up da asciutto. Per questa edizione, ritorniamo sulle stesse prove dello scorso anno, ed in più si ritorna a percorrere gli storici tornantini di Sclafani Bagni. La Sicilia la porto nel cuore ed ho molti amici; le sue prove speciali hanno fatto la storia del rallismo italiano e non solo. Sarà un vero peccato non poter ancora avere il pubblico in prova, perché il calore dei siciliani accende ancor più di passione la Targa Florio.”

Questo debutto tanto atteso permetterà a tutti gli appassionati di rally di scoprire il potenziale di Clio Rally4, un’auto progettata per essere la migliore della sua categoria, grazie all’esperienza degli ingegneri di Viry-Châtillon e Dieppe. Clio Rally4 ha già attraversato un intenso programma di sviluppo, con oltre 5.000 chilometri di test condotti da diversi piloti esperti.

Dopo questa prima apparizione in Sicilia, Clio Rally4 sarà in azione anche nel round di apertura del Campionato Francese FFSA Rally Tarmac al Rallye Le Touquet Pas-de-Calais (27-29 maggio).