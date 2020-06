Renault: al via ordini di Clio e Captur E-Tech

Renault prosegue la sua strategia di elettrificazione della gamma e annuncia l’apertura degli ordini per Clio Hybrid e Captur Plug-In Hybrid, entrambi basati sulla tecnologia E-Tech, risultato del Know-how che il marchio della Losanga ha acquisito nell’ambito del motorsport. Ed è soprattutto grazie a questo scambio di conoscenze che le motorizzazioni E-TECH uniscono il piacere di guida a una grande efficienza a livello di recupero e utilizzo dell’energia.

Su Nuova Clio E-TECH Hybrid, la motorizzazione offre la massima efficacia durante l’utilizzo cittadino con un’ottima reattività e una potenza combinata di 140 cv. La vettura è anche contraddistinta dall’avviamento al 100% elettrico, dalla capacità di rigenerare la batteria in fase di decelerazione e dalla frenata simile a quella dei veicoli elettrici. Queste caratteristiche, abbinate all’alta capacità di ricarica delle batterie e al rendimento del sistema E-TECH, consentono di ottimizzare i consumi e la guida in modalità elettrica. Quanto basta per poter circolare in città fino all’80% del tempo in modalità full electric, con una riduzione dei consumi che può andare fino al 40% rispetto ai motori termici in ciclo urbano. In ciclo misto, Nuova Clio E-TECH Hybrid emette meno di 100 grammi di CO2/km (valori WLTP VLOW ).

Nuova Clio E-TECH Hybrid è disponibile su tutta la gamma a partire da ZEN. I prezzi sono a partire da € 21.950. Inoltre, per esaltare il lancio sarà disponibile l’esclusiva serie limitata E-TECH, al prezzo di 25.400 €, con un delta prezzo di 1.600 € rispetto alla rispettiva versione INTENS aggiunge equipaggiamenti tecnologici come EASY LINK da 9,3″ e caricatore smartphone ad induzione oltre ad esclusivi dettagli e finiture E-TECH.

Anche il SUV compatto Captur si arricchisce dell’ibrido plug-in da 160 cv con un’autonomia che raggiunge i 65 km (in ciclo urbano WLTP), grazie alla batteria da 9,8 kWh e 400 V. Per ottimizzare il consumo energetico, disponibile anche la funzione E-Save che limita l’uso del motore elettrico favorendo il motore a combustione interno per mantenere una riserva di carica (almeno il 40% della batteria) per passare alla guida elettrica nel momento scelto.

Captur Plug-in Hybrid è disponibile sugli allestimenti Intens e Initiale Paris, con prezzi rispettivamente di 32.950 euro e 36.950 euro.