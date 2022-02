Renault Arkana E-Tech 145: il suv-coupé ibrido e tecnologico

Con Arkana, Renault ha rivoluzionato un pò i codici tradizionali del mercato proponendo un SUV dal look sportivo, riservato quasi totalmente ai veicoli delle marche premium. Noi l’abbiamo provato con la motorizzazione ibrida E-Tech 145

Arkana propone una forte personalità ibrida, che si ritrova sia nello stile che nelle motorizzazioni. Con la notevole altezza dal suolo (199 mm), la cintura della scocca rialzata ed atletica e le spalle generose, Arkana rientra a pieno titolo nel mondo dei SUV. Quest’impressione è ulteriormente accentuata dalla presenza degli ski anteriori e posteriori e delle protezioni dei passaruota. Allo stesso tempo la linea spiovente del tetto e della superficie vetrata che forma una curva dinamica e slanciata fino al portellone posteriore sottolinea la dinamicità facendola rientrare di diritto nel mondo dei SUV coupè.

All’interno, l’abitacolo presenta materiali di ottima qualità. I tanti vani portaoggetti, la ricarica a induzione per smartphone, quattro prese USB e il freno di stazionamento elettrico con funzione “Auto hold” fin dal primo livello di allestimento, rendono l’ambiente tecnologico e confortevole. al posteriore.

Gli occupanti possono contare su una delle maggiori superfici di visualizzazione del mercato con un cluster a colori da 10” associato a un display in posizione centrale da 9,3”. Queste tecnologie permettono di offrire servizi come RENAULT CONNECT e pertanto di beneficiare di comunicazione tramite smartphone, Apple Car Play ed Android Auto, ma anche Google Search, TomTom Infotrafic e l’aggiornamento automatico Over The Air, o come il MULTI-SENSE, che permette di personalizzare l’ambiente a bordo e di scegliere la modalità di guida.

Ottima anche l’abitabilità soprattutto a livello dei sedili posteriori, con un raggio alle ginocchia di 211 mm, il migliore della categoria. Con una lunghezza di 305 mm, anche lo spazio disponibile per i piedi è un riferimento per il mercato, proprio come gli 862 mm di altezza a filo padiglione

La versione E-TECH 145, protagonista della nostra prova, monta l’innovativo sistema full-hybrid. Il motore termico (il 1.600 4 cilindri benzina aspirato da 91 CV) è abbinato a due motori elettrici, alimentati da una batteria da 230 V, per una potenza complessiva di 145 CV. Il motore elettrico principale provvede all’avviamento e alla trazione, l’altro recupera energia in frenata e sincronizza la velocità dell’albero a gomiti del motore a benzina. La batteria di Arkana E-Tech 145 si ricarica automaticamente durante la marcia grazie alla frenata rigenerativa. Attivando la modalità B (Brake) basta sollevare il piede dal pedale dell’acceleratore per fare sì che l’auto freni fino quasi ad arrestarsi, recuperando energia utile per la ricarica. Il cambio è l’innovativo Multi-Mode, con innesto a denti, privo di frizione. Uno dei due motori elettrici, infatti, consente l’innesto delle varie marce sincronizzando i giri del motore con quelli delle ruote.

La prova su strada è superata a pieni voti. Su Arkana si viaggia in maniera ottimale grazie a un comportamento pressocchè impeccabile sia dal punto di vista del comfort sia da quello della dinamica di marcia. Lo spunto del motore elettrico si fa sentire anche se è meno vigoroso di quanto ci si possa aspettare. La velocità massima dichiarata è di 172 km/h, decisamente più lenta delle mild hybrid, mentre lo scatto 0-100 km/h viene percorso in 10,8 secondi. Tre le modalità di guida: “Eco” in cui si cerca di minimizzare i consumi, ideale per la città, “Sport” che aggiunge reattività e “My Sense” tramite la quale personalizzare l’auto in base alle proprie preferenze.

La Arkana E-Tech Hybrid ha un prezzo d’ingresso di 31.850 euro per la versione Intens, mentre la R.S. Line parte da 34.650 euro.