Renault Austral: ecco l’erede del Kadjar

Nuovo Renault Austral rientra pienamente nel piano strategico Renaulution. Il suo nome, che rimanda a terre lontane e ad ampi spazi promettendo possibiltà oltre i limiti, è fedele al DNA della Marca. Una Marca moderna e calorosa, al servizio dei suoi clienti, ai quali offre un’esperienza sempre più ricca…

In questo spirito, Nuovo Austral vanta un design esterno atletico, sensuale e tecnologico, che riprende tutti i codici caratteristici dei suv; propone anche, in esclusiva, una versione esprit Alpine dal look sportivo, con un design dinamico e attraente, per la prima volta su una vettura della gamma #renault.

Gli interni high-tech e raffinati di Nuovo Austral offrono un comfort degno dei rinomati modelli che hanno fatto la storia di Renault. Fiore all’occhiello del suo abitacolo generoso e accogliente, il display OpenR mostra i dati di bordo, oltre a quelli di navigazione e multimedialità, integrando i migliori servizi e applicazioni di Google. I due grandi display da 12″, ai quali si aggiunge un head-up display da 9,3’’, offrono una superficie totale di circa 1.000 cm2 per un’esperienza di guida intuitiva, immersiva e connessa.

All’avanguardia per la sua modernità, Nuovo Austral può contare su 32 dispositivi di assistenza alla guida (ADAS), modalità MULTI-SENSE e il 4CONTROL Advanced, l’ultimo sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato da Renault. Tutte tecnologie utili, proattive e smart al servizio del comfort, del piacere e della sicurezza degli occupanti.

Prima vettura Renault progettata sulla piattaforma CMF-CD di terza generazione, sviluppata congiuntamente nell’ambito dell’Alleanza, Nuovo Austral propone un’inedita versione del sistema E-TECH “Full Hybrid”, potente e più efficiente, e due motorizzazioni benzina “Mild Hybrid” da 48V e 12V. Diverse tecnologie di elettrificazione per una gamma che soddisfa tutte le esigenze di utilizzo dei clienti privati e delle flotte.

Prodotto nello stabilimento ultramoderno di Palencia, in Spagna, Nuovo Austral è soggetto a rigorosi controlli in ogni singola fase della sua produzione. Dalla scelta dei materiali al controllo delle funzionalità, passando per l’assemblaggio dei componenti e la verniciatura, niente è lasciato al caso. Con circa mille criteri presi in considerazione durante la progettazione del veicolo da esperti interni e un panel di consumatori esterni, qualità e affidabilità sono elementi imprescindibili.

L’apertura degli ordini è prevista nel secondo semestre 2022, seguita dalla commercializzazione in autunno.

“Nuovo Renault Austral è la perfetta incarnazione di ciò che dev’essere un suv del segmento C e di ciò che Renault è in grado di fare”. Luca de Meo, CEO di Renault.