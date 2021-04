Renault Capture: più performance e dinamismo con la HYBRID E-TECH 145

Renault, pioniere dei veicoli elettrici, ha messo a punto- in collaborazione con Renault F1 Team- l’innovativa ed esclusiva tecnologia ibrida E-TECH, che, all’origine di oltre 150 brevetti, ha permesso di sviluppare due tipi di motorizzazione ibrida, con e senza ricarica. Dotato di due motori elettrici, una batteria di trazione e una trasmissione smart, Captur E-TECH Hybrid 145 consente di utilizzare in modo ottimale ogni fonte di energia disponibile (elettrica e termica). Questa tecnologia ibrida permette di ricorrere ad una guida fino all’80% elettrica in città e all’avviamento sistematico in modalità elettrica. Consente anche di risparmiare fino al 40% dei consumi rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano.

La tecnologia Hybrid E-TECH è ora disponibile anche su Renault Captur su tutti gli allestimenti. Con l’introduzione della motorizzazione Hybrid E-TECH 145 si completa l’offerta ibrida su Renault Captur che già prevede in gamma la motorizzazione Plug-in Hybrid E-TECH 160. La gamma Renault Captur, che dà la possibilità di scegliere tra motori benzina (TCe 90), benzina micro-ibrida (TCe 140) o bifuel benzina / GPL (TCe 100 GPL), propone ora un’ampia offerta di motorizzazioni per rispondere a tutte le esigenze.

I prezzi partono da 25.750 € per l’allestimento ZEN e superano i 31.000 per la INITIALE PARIS.

RENAULT CAPTUR R.S. LINE

Arricchito da caratteristiche esclusive che traggono ispirazione dal mondo del motorsport, CAPTUR rafforza il suo carattere atletico grazie anche all’introduzione dell’allestimento R.S.Line. Questo allestimento vanta un paraurti anteriore dotato di lama F1 e una griglia a nido d’ape, un diffusore posteriore grigio, cristalli e lunotto posteriore scuri, doppio scarico cromato e cerchi in lega da 18” Le Castellet. Questa versione è contraddistinta dal badge R.S. Line apposta sul portellone del bagagliaio.

La firma si ritrova anche all’interno, sulle sellerie specifiche con bordino rosso e sul volante in pelle traforata con cuciture rosse e grigie. I battitacchi in alluminio rivelano il legame di parentela con Renault Sport. L’abitacolo si arricchisce di una riga rossa sulle bocchette dell’aria e sulla plancia che adotta una finitura in stile carbonio. L’assistenza al parcheggio anteriore e posteriore con parking camera e il retrovisore interno elettro-fotocromatico fanno parte della dotazione di serie.

Il livello R.S. Line si pone al top della gamma CAPTUR ed è pensato per un cliente alla ricerca di un design più sportivo sia per quanto riguarda gli interni che gli esterni. A livello di prezzo, R.S. Line si posiziona con una differenza di +1.400 € rispetto alla versione INTENS. Il listino parte da 24.400 € per la versione TCe 90.