Renault Mègan si rinnova e diventa Plug-in Hybrid E-Tech

Dal suo debutto, nel 1995, sono 7 i milioni di veicoli venduti in tutto il mondo, in 4 generazioni diverse. Con il passare del tempo, Mégane è diventata una gamma completa, che comprende versioni sportive con il marchio R.S. e un’ampia scelta di motorizzazioni, tra cui la nuova versione ibrida Plug-in con tecnologia E-TECH.

Adesso la berlina francese si evolve attraverso un design e una linea che la rendono più dinamica. Le novità riguardano il frontale dove si notano i nuovi fari e fendinebbia full LED ed il nuovo paraurti e parafango. Nuova anche la calandra e le maniglie delle porte illuminate.

Novità anche sul posteriore dove il design del paraurti e dei gruppi ottici a LED sono più sottili e fluidi; più eleganti risultano anche i nuovi indicatori di direzione dinamici e la nuova shark antenna.

Sulla nuova Mègane debutta la motorizzazione ibrida ricaricabile E-TECH Plug-in Hybrid da 160 cv che si avvale di una tecnologia inedita, focalizzata sul recupero energetico, e che trae ispirazione direttamente dal nostro know-how in Formula 1. La tecnologia E-TECH Plug-in Hybrid, che è stata sviluppata dall’ingegneria Renault utilizza componenti progettati nell’Alleanza, come il motore 4 cilindri benzina da 1,6 litri di nuova generazione, abbinato a due motori elettrici e a un’innovativa trasmissione multi-mode con innesto a denti e priva di frizione che ottimizza il cambio marce.

Dotata di una batteria che vanta una capacità di 9,8 kWh (400V) per un peso di soli 105 kg, la nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid ha un’autonomia che le consente di circolare in modalità full electric fino a 135 km/h per 50 chilometri in ciclo misto (WLTP) e fino a 65 chilometri in ciclo urbano (WLTP City). In ciclo misto, Nuova Mégane E-TECH Plug-In Hybrid consuma 1,3 L/100 km ed emette 28 grammi di CO2/km (valori WLTP).

3 le modalità di guida: Pure (attivabile anche con lo specifico Pulsante EV), My Sense (la Funzione E-Save limita l’utilizzo del motore elettrico e privilegia il motore termico per mantenere la riserva di ricarica) e Sport per ottenere la massima performance.

Oltre alla motorizzazione E-Tech Plug-In Hybrid, propone una serie di motorizzazioni termiche, benzina e diesel, con un’ampia gamma di potenze e una grande scelta di trasmissioni manuali ed automatiche.

Nella versione benzina, la vettura è sempre dotata del motore 1.3 TCe dell’Alleanza con filtro antiparticolato. È disponibile in varie potenze 115, 140 e 160 cv. La versione 140 cv permette di scegliere tra trasmissione manuale 6 rapporti ed automatica a doppia frizione EDC 7 rapporti.

Nella versione Diesel, invece, propone due versioni della motorizzazione Blue dCi 115, conformi alle nuove norme anti-inquinamento con l’inserimento di un sistema di riduzione selettiva catalitica SCR (Selective Catalytic Reduction): 115 cv con trasmissione manuale 6 rapporti o automatica a doppia frizione 7 rapporti per chi è abituato a macinare chilometri.

Gli ordini di Nuova Mégane sono aperti dal 1° Agosto 2020.