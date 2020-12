Renault Mégane E-Tech, arriva la wagon ibrida

Con 7 milioni di unità in oltre 40 Paesi nel mondo dal lancio nel 1955, è il terzo modello più venduto di Renault. Ora la gamma Megane compie un passo avanti e si propone al mercato in versione elettrificata con la sigla “E-Tech”. La grande novità è infatti rappresentata dalla nuova motorizzazione Plug-in Hybrid disponibile al momento sulla versione Sporter, che eredita tutti i vantaggi dei veicoli elettrici.

Il design esterno si evolve ora nei singoli dettagli, fedeli allo spirito dell’identità della marca Renault con forme scolpite e dinamiche.Nuovi anche il paraurti e la calandra, così come la griglia inferiore rinnovata e dotata di una finitura cromata disponibile sulla versione R.S. LINE.

Il profilo è più incisivo e lungo le fiancate, Nuova Mégane vanta un nuovo design dei parafanghi e maniglie delle porte illuminate. Sono disponibili anche nuovi cerchi da 16” e 18”.

I proiettori di Nuova Mégane ora racchiudono la tecnologia LED Pure Vision. Disponibili già dal primo livello di allestimento, sostituiscono i precedenti fari alogeni. Questi nuovi proiettori, più performanti, migliorano l’intensità luminosa e allungano di circa il 30% la portata delle luci, per una maggiore visibilità, sicurezza e comfort di guida. Anche i fari posteriori e i fendinebbia passano alla tecnologia Full LED, più sostenibile e performante. Al posteriore, i fari LED acquisiscono un nuovo design più sottile. La linea è stata rialzata per rendere il design più fluido, mentre gli indicatori di direzione diventano dinamici. Nuova Mégane presenta anche una nuova minigonna inferiore più raffinata.

Gli interni di Nuova Mégane sono più intuitivi ed ergonomici grazie ai nuovi equipaggiamenti tecnologici che si integrano in un ambiente che acquisisce maggiore eleganza. I comandi della consolle centrale e, in particolare, quelli della climatizzazione che comprendono la temperatura, hanno un look più moderno e qualitativo ed offrono una migliore ergonomia. Tutti i comandi dei dispositivi di assistenza alla guida sono raggruppati sul volante.

Le sellerie sono dotate di un nuovo rivestimento ed il sedile del conducente è dotato di comandi elettronici. All’interno del veicolo, la leva del cambio è contrassegnata dalla scritta E-TECH. Per la prima volta, Nuova Mégane presenta, a seconda delle versioni, un cruscotto digitale dotato di display da 10,2”. Questo comprende la navigazione GPS per personalizzare l’esperienza di guida in modo molto intuitivo.

Sulla plancia è montato il nuovo display multimediale da 9,3” che offre una superficie di visualizzazione ben due volte più grande della versione da 7”. Questo tablet verticale perfettamente integrato nella plancia conferisce grande modernità all’abitacolo. Con il nuovo sistema multimediale connesso Renault Easy Link, propone tutte le prestazioni di multimedialità, navigazione ed infotainment, ma anche i settaggi Multi-Sense. Per facilitare la guida, nuova Mégane Spoter E-Tech Plug-in Hybrid dispone dei dispositivi di assistenza alla guida Renault Easy Drive, tra cui l’Highway and Traffic Jam Companion, funzione di guida autonoma di livello 2 (disponibile entro fine anno).

A spingere la Megane e-tech ci pensa un gruppo motopropulsore E-TECH che prevede due motori elettrici – un “e-Motor” per la trazione puramente elettrica e uno starter ad alta tensione di tipo HSG (High-Voltage Starter Generator) – una batteria agli ioni di litio da 9,8 kWh e la trasmissione Multi-mode innovativa con innesto a denti priva di frizione associata ad un motore benzina da 1,6 litri di nuova generazione, appositamente rivisitato per l’occasione. Nuova Mégane E-TECH Plug-in Hybrid parte sempre in elettrico, “pensa” sempre in elettrico e beneficia della spinta immediata della motorizzazione elettrica. Il motore termico, quindi, svolge solo funzioni semplici: offre supporto al motore elettrico nei momenti di accelerazione più forti, produce energia elettrica per la batteria e, girando solo nelle curve di coppia migliori e più efficienti (2000-4000 giri) offre il rendimento migliore possibile.

La Nuova Mégane Sporter E-TECH Plug-In Hybrid è offerta a partire da 36.950€ nella versione business e 39.950€ nella versione R.S. Line. La vettura, inoltre, accede agli incentivi statali pari a 2.500€ o 4.500€ in caso di rottamazione, oltre che agli eventuali incentivi aggiuntivi previsti dalle amministrazioni locali. L’offerta lancio prevede un finanziamento con rata da 249€ al mese con vantaggi che possono arrivare fino a 9.500€.