Renault presenta la 6° edizione del Business Booster Tour

Il 2019 è stato un anno positivo sul mercato dei Veicoli Commerciali in Italia, in cui Renault, con 16.800 unità immatricolate, si conferma nella Top 3 per il sesto anno consecutivo.

Nel segmento dei veicoli commerciali, i volumi del Gruppo in Europa crescono dello 0,7% registrando un nuovo record di vendite. Questo record è stato raggiunto grazie alla performance della Marca Renault in Europa, con un aumento del 3,6% in un mercato in crescita del 2,8%. Renault Pro+ mantiene ancora per un anno le due leadership europee per volumi di vendita di furgonette e furgoni e per vendite di veicoli commerciali elettrici.

Dopo il successo delle scorse edizioni, è pronta a partire da oggi la sesta edizione del Renault Business Booster Tour, i veicoli commerciali che, suddivisi in 5 carovane mostrano le soluzioni personalizzate per tutte le esigenze professionali su tutto il territorio nazionale.

82 tappe previste nel 2020, 60 concessionari e 20 mezzi coinvolti nel tour che girerà in tutta Italia fino a dicembre. Con Renault PRO+, la Casa transalpina conferma la Strategia integrata tra gamma, servizi e Rete, rivolta alla soddisfazione dei clienti professionali.

2019: TOP 3 RENAULT NEI VEICOLI COMMERCIALI

L’esperienza Renault, che parte dalla progettazione alla produzione, conferma anno dopo anno risultati sempre più importanti attestandosi nella Top 3 per il sesto anno consecutivo. Sul mercato italiano dei veicoli commerciali, il marchio Renault registra una quota di mercato pari al 9% facendo registrare un incremento del 4,4% rispetto all’anno precedente e superiore alla crescita del mercato.

RENAULT PRO+: COMPETENZA E CURA AL SERVIZIO DEI CLIENTI PROFESSIONALI

Renault PRO+, brand Renault dedicato ai clienti professionali, offre nel settore dei veicoli commerciali una vasta gamma di veicoli che rispondono alle esigenze dei clienti professionali attraverso un’ampia possibilità di allestimenti e personalizzazioni. Renault Pro+ assicura così una risposta pratica ed efficace ad ogni esigenza.

Renault PRO+, ad oggi con 38 concessionarie presenti sul nostro territorio, incarna la promessa di Renault nel voler accrescere il suo impegno verso il cliente dei veicoli commerciali, accompagnandolo lungo tutto il percorso: prima, durante e dopo l’acquisto del suo mezzo. Il percorso d’acquisto del cliente professionale è assistito da oltre 160 venditori specializzati presenti su tutto il territorio che sono in grado di offrire una consulenza a 360° per tutti gli step del processo decisionale e d’acquisto.

LA CAROVANA DEI VEICOLI COMMERCIALI IN TOUR

I veicoli commerciali Renault che partecipano all’edizione 2020 del Tour sono: Nuovo Master, Nuovo Trafic, Kangoo e Zoe Van. Il Nuovo MASTER presente in carovana nelle versioni Gran volume, con un volume di carico fino a 22 m3 e Cassone ribaltabile Il Nuovo TRAFIC avrà la predisposizione frigo, una particolare predisposizione che consente di installare successivamente il frigorifero che più si adatta alle esigenze lavorative del cliente.

Il KANGOO in carovana sarà presente sia con allestimento trasporto disabili, montato sulla versione Passenger, che trasporto alimenti sulla versione furgone. ZOE Van con un vano di carico di 1.000 litri, un carico utile di 411 kg e un’autonomia record nella categoria fino a 395 km WLTP, si propone come la soluzione per una logistica sostenibile, senza compromessi e senza ansie da carica.

SESTA EDIZIONE DEL RENAULT BUSINESS BOOSTER TOUR

La passata edizione ha avuto molto successo, sono stati infatti 3.000 i lead raccolti nel corso dell’anno con un tasso di trasformazione di oltre il 30%. Il progetto è un’iniziativa esclusivamente italiana, grazie alla quale si sono ottenuti brillanti risultati commerciali del Gruppo. Renault Italia, infatti, è fortemente orgogliosa di portare avanti il Business Booster Tour puntando ogni anno ad obiettivi sempre maggiori, rafforzando la relazione con i propri clienti, garantendo offerte dedicate e un focus sulla vicinanza tra cliente e mezzo allestito.

Da oggi quindi, parte il Business Booster Tour, con 5 le carovane che gireranno l’Italia: BOOSTER, READY, UNIQUE, NOW e ONE. Le tappe saranno 82 durante le quali i veicoli allestiti saranno esposti e presentati ai clienti professionali. Importante introduzione della sesta edizione è la pronta consegna, infatti, durante l’esposizione delle carovane, il cliente interessato al mezzo allestito, potrà acquistarlo subito.

