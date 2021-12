Renault: sarà Austral il SUV che sostituirà Kadjar

Svelati nuovi dettagli dell’erede della Renault Kadjar, in attesa della presentazione fissata per la primavera del 2022. Si chiamerà Austral e sarà il nuovo SUV della Casa della Losanga, una vettura dove tecnologia, abitabilità e piacere di guida si uniranno per creare una nuova offerta nella categoria dei SUV compatti.

Il nome Austral, termine derivato da latino “australis” ed è una parola diffusa, presente in molte lingue europee. Scritta per esteso, vanta le origini francesi del costruttore. Sylvia Dos Santos, responsabile della strategia nomi presso la Direzione Global Marketing della Marca Renault, ha spiegato: “Austral rimanda anche ai colori e al calore dell’emisfero sud. È un nome che invita al viaggio ed è perfetto per un SUV. Ha una fonetica armoniosa, equilibrata e facile da pronunciare per tutti, un nome internazionale”.

Con la Renault Austral, che sarà lunga 4,51 metri e potrà ospitare fino a 5 passeggeri, Renault prosegue la sua offensiva per riconquistare il segmento C, cominciata con Arkana e, tra breve, Nuova Mégane E-TECH Electric.