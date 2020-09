Renault Twingo Electric: al via gli ordini in Italia

Renault Italia svela il listino prezzi e dà inizio agli ordini della Twingo Electric. Sviluppata per rispondere ad una mobilità urbana pratica, rispettosa dell’ambiente e senza vincoli di circolazione, la piccola di Casa Renault è il settimo veicolo full electric della Losanga, leader del mercato elettrico europeo. Twingo Electric si affianca così alla berlina compatta ZOE, al quadriciclo Twizy, e ai veicoli commerciali Kangoo Z.E. e Master Z.E., oltre che alla berlina RSM SM3 Z.E. e al piccolo SUV Renault City K-ZE, rispettivamente venduti in Corea e Cina.

Twingo Electric riprende il design sbarazzino, la personalità e il potenziale di personalizzazione di Nuova Twingo, arricchendoli di dettagli che ne svelano l’identità elettrica.

Per quanto riguarda il piacere e la facilità di guida, proprio come la sua “gemella” dotata di motore termico, Twingo Electric vanta il miglior raggio di sterzata del mercato (4,3 m). Il motore elettrico R80 da 60 kW e il cambio automatico con la funzione B Mode a 3 livelli di frenata rigenerativa la rendono ancora più piacevole ed efficiente. Grazie alla sua batteria da 22 kWh, può girare per tutta la città per una settimana intera con una sola ricarica: autonomia WLTP fino a 190 km in ciclo misto e 270 km in ciclo urbano. La sua versatilità di ricarica, grazie al caricatore CaméléonTM AC 22 kW di serie, le consente, inoltre, di ricaricarsi fino a quattro volte più velocemente delle #auto concorrenti sulle colonnine a corrente alternata, le più diffuse nelle aree pubbliche: fino a 80 km di autonomia recuperati in soli 30 minuti, ricarica completa in un’ora e mezza.

Dal punto di vista della connettività propone il sistema multimediale EASY LINK di serie, l’app MY Renault e i servizi connessi Z.E., già noti su Nuova ZOE. È così possibile controllare, in qualsiasi momento, il livello di carica e di autonomia restante della batteria tramite smartphone, ma anche programmare la ricarica e la pre-climatizzazione del veicolo.

Twingo Electric è disponibile con batteria di proprietà a partire da 22.450 euro, escluso Ecobonus, nella versione Zen, dotata di climatizzatore automatico e del sistema multimediale EASY LINK con display da 7” e radio DAB, compatibile con Android Auto™ ed AppleCarPlay™.