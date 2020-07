Renegade 4xe e Compass 4xe: l’ibrido plug-in secondo Jeep

Jeep muove un altro passo verso l’armonia con l’ambiente e la riduzione del costo totale di esercizio con i nuovi modelli dotati di tecnologia ibrida plug-in. Jeep Renegade e Compass 4xe, le versioni elettrificate delle Jeep più compatte, arriveranno questa settimana nelle concessionarie del brand FCA. Saranno i SUV Jeep dai consumi più bassi di sempre, grazie alla tecnologia ibrida plug-in che offre una guida a emissioni zero ed è capace di assicurare autonomia e facilità di ricarica.

Le vetture di casa Jeep combinano un motore turbo a benzina da 1,3 litri con un motore elettrico situato sull’assale posteriore e alimentato da una batteria da 11,4 kWh ricaricabile durante la marcia o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica, utilizzando l’efficiente e pratica easyWallbox oppure l’avanzata Connected Wallbox, o da un punto di ricarica pubblica. Da solo, l’efficiente propulsore turbo da 1,3 litri eroga due livelli di potenza, 130 CV e 180 CV a cui si aggiungono 60 CV prodotti dal motore elettrico per un totale di 190 CV (versioni Limited per entrambi e Business solo su Compass) e 240 CV (Trailhawk e S). In termini di coppia, il motore elettrico produce 250 Nm e il motore termico 270 Nm.

Ciò che più impressiona nelle due inedite Jeep “made in Italy” sono l’efficienza con consumi pari a circa 2 litri/100 km in modalità ibrida e il rispetto ambientale evidenziato da emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km nella modalità ibrida.

Restano intatte le leggendarie capacità off-road dei veicoli Jeep, assicurate dal sistema Jeep Active Drive Low. La nuova tecnologia ibrida migliora ulteriormente la capability off-road di entrambi i modelli grazie alla coppia più elevata offerta dalla combinazione delle due propulsioni. Basti pensare che la versione Trailhawk 4xe – quella specialistica per l’off-road e con potenza da 240 CV – può contare fino al 50% di coppia in più rispetto alla versione Trailhawk con motore diesel da 170 CV. Inoltre, con la nuova tecnologia 4xe, la trazione all’assale posteriore non è fornita tramite albero di trasmissione, ma con motore elettrico dedicato. Questo permette di svincolare i due assi e gestire la coppia erogata in maniera indipendente e migliore rispetto a un sistema meccanico, e fornire immediatamente la trazione alle ruote posteriori quando necessario.

Per l’esordio delle nuove versioni 4xe, FCA ha creato inoltre un ecosistema di servizi per accompagnare il cliente nel mondo dell’elettrificazione e nella scelta della propria vettura elettrificata. Un primo esempio di intuitività e semplicità è fornito dalla nuova App “GO 4xe LIVE” di Jeep, realizzata dal team di e-Mobility by FCA. Con GO 4xe LIVE si può simulare un viaggio come se si guidasse una Jeep Renegade o una Compass 4xe lungo un qualsiasi tragitto. L’app, infatti, effettua il calcolo dei chilometri percorsi e del relativo consumo indicativo di energia elettrica, oltre al monitoraggio dello stato della batteria e dell’autonomia residua dell’auto durante il percorso. Inoltre, l’app segnala le stazioni di ricarica lungo il tragitto, indicando l’eventuale necessità di ricarica in una di esse e, alla fine del viaggio, viene indicato il possibile risparmio economico e la CO2 non emessa rispetto alla vettura a motore endotermico utilizzata dall’utente.

La simulazione del viaggio, inoltre, può avvenire in modalità “live” mentre si guida la propria vettura ma anche da remoto, impostando l’indirizzo di partenza e di arrivo desiderati e scoprendo in pochi secondi quali sarebbero state le prestazioni e i possibili risparmi offerti dalle Jeep Renegade e Compass 4xe.

Il listino della gamma Renegade 4xe spazia dai 38.500 euro della Limited ai 41.500 della Trailhawk e per le stesse versioni della Compass 4xe da 44.400 a 47.900 euro.