RHOVE: l’artista da 19 dischi di Platino ritorna con il singolo “FEMMINA”

Rhove fa il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo singolo, “Femmina”, disponibile da venerdì 3 aprile su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane. L’artista lombardo, classe 2001, conferma ancora una volta la sua capacità di unire energia, introspezione e messaggi positivi, restando fedele alla sua identità di “rapper di provincia” che parla a una generazione in cerca di autenticità.

Nel raccontare la genesi di questo nuovo brano, Rhove dichiara: “A volte è proprio quando ti senti perso che ritrovi te stesso, a me è capitato in un viaggio negli occhi di una donna. Voglio portarvi nel mio viaggio e voglio essere un esempio, come lo sono state le persone che sto incontrando in giro per il mondo. Io sono uno di voi e più cresco, più mi rendo conto che essere normale è la mia vera forza. Tutti noi siamo speciali, a volte qualcuno ve lo deve solo ricordare.”

“Femmina” è prodotto da Madfingerz, insieme a Vigan e Made, ed è accompagnato da un videoclip girato in Marocco durante uno dei tanti viaggi dell’artista. Il brano segna una nuova tappa nel percorso di un musicista che ha sempre messo al centro la crescita personale e il racconto sincero della realtà. Ogni suo ritorno non è mai dettato dalla ricerca spasmodica del successo, ma nasce da una necessità autentica di espressione.

Negli ultimi anni, Rhove ha saputo distinguersi nel panorama urbano italiano per la sua cifra positiva e ispirazionale. È un artista che ha scelto di non esaltare l’uso di droghe o la violenza, ma di concentrarsi su musica, sport e meditazione, elementi che fanno ormai parte integrante del suo universo creativo.

Con alle spalle 19 dischi di platino, 9 d’oro e oltre 1,9 miliardi di stream complessivi, Rhove ha collezionato una serie di successi che hanno conquistato le classifiche e le radio. Il suo album d’esordio “Popolari”, pubblicato nel 2024 e certificato platino, lo ha consacrato tra i nomi più influenti della nuova scena musicale italiana, grazie a hit come “Alé”, “Pelé”, “Ancora” e “Petit Fou Fou” con ANNA.

Nel 2025 l’artista ha pubblicato singoli come “Avion”, girato in Senegal, e “LAPROVINCE #4”, quarto capitolo del suo progetto dedicato a Rho e al mondo che lo ha formato. Successi che si aggiungono a una lunga serie di brani ormai simbolo della sua carriera: da “Shakerando” (sette volte platino) e “Cancelo” (due volte platino), a collaborazioni di rilievo con Shiva, Ghali e Paky.

La forza di Rhove sta nell’essere riuscito a superare i luoghi comuni del rap, portando avanti un linguaggio che parla di sacrificio, determinazione e crescita personale. Lo confermano anche le sue parole sui social, dove ribadisce il suo impegno nel promuovere uno stile di vita sano e attivo: *“Ho scelto di rischiare la vita facendo sport estremi piuttosto che rischiarla con quelle puttanate delle droghe, l’adrenalina è la droga più potente.”*

Appassionato di parkour e surf, disciplina a cui dedica spesso richiami visivi nei videoclip, Rhove trova nello sport la stessa adrenalina e la stessa libertà che cerca nella musica. Le sue influenze spaziano dalla scena urban francese – con artisti come JUL, Stromae, SCH e Doria – fino a nomi internazionali come Morad, da cui trae ispirazione per il suo stile contaminato e contemporaneo.

Nel corso della sua carriera, Rhove ha ottenuto traguardi importanti: ha aperto il concerto del suo idolo Stromae al Milano Summer Festival ed è stato il primo artista italiano selezionato per il programma Spotify RADAR Global.

Con “Femmina”, Rhove conferma la maturità artistica di un autore che continua a evolversi senza perdere il legame con le proprie radici. In una scena spesso dominata dall’apparenza e dalla ricerca del trend, il rapper di Rho sceglie di restare fedele a se stesso, offrendo al pubblico un messaggio di autenticità e consapevolezza.

“Femmina” non è solo un singolo, ma il ritratto di un artista in cammino, che trasforma le proprie esperienze in musica e che continua a rappresentare la voce genuina della sua generazione.