Riot Games svela lo shooter tattico in prima persona Valorant

Riot Games ha rivelato oggi il nome del suo nuovo e tanto atteso sparatutto in uscita durante l’estate 2020: VALORANT. Conosciuto fino ad oggi con il nome in codice di “Project A”, VALORANT è un gioco free-to-play caratterizzato da un play style fondato sull’abilità, su un gameplay dinamico e letale e sulla possibilità di ribaltare qualsiasi situazione grazie alle numerose possibilità di gameplay. VALORANT mette in competizione due squadre di cinque giocatori l’una contro l’altra per vincere scontri suddivisi in round, attaccanti contro difensori.

In VALORANT, i giocatori scelgono da un cast eterogeneo di agenti iper-naturali, pronti per la battaglia, provenienti da culture e luoghi del mondo reale, ognuno con una serie di abilità uniche che completano il feeling del gunplay attraverso informazioni tattiche e supporto strategico, cambiando il modo in cui i giocatori affrontano ogni situazione. Le abilità sono progettate per creare opportunità tattiche per i giocatori in modo da fare sempre la mossa giusta.

“Attraverso lo sviluppo di VALORANT volevamo tener alto i valori fondamentali di uno sparatutto tattico competitivo: shooting preciso, gunplay letale e strategia”, ha affermato l’Executive Producer del gioco Anna Donlon. “Aggiungendo abilità uniche ai personaggi si arricchisce anche il gunplay e crediamo che così facendo sia possibile espandere l’esperienza dei tradizionali sparatutto tattici, portando qualcosa di nuovo al genere stesso; ci auguriamo che VALORANT sia l’inizio di un legame a lungo termine con i fan di FPS di tutto il mondo”.

Poiché garantire un gameplay fedele e mantenere l’integrità competitiva è la cosa più importante in VALORANT, Riot Games ha investito in un back-end tecnico senza precedenti e di prima classe per supportare il gioco, tra cui: server dedicati (gratuiti) con 128 di tick-rate; un netcode personalizzato per una lettura dei colpi estremamente precisa; architettura di gioco autorevole del server con prevenzione e rilevamento anti-cheat proprietari fin dal primo giorno. VALORANT è altamente consequenziale, quindi i giocatori sapranno con certezza che la loro vittoria o sconfitta sarà il risultato della propria abilità e strategia.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0