Ritorna SUBARU GARAGE con un nuovo format ricco di contenuti e sorprese

SUBARU GARAGE è nato ad aprile di quest’anno con lo scopo di far sentire il Marchio più vicino a tutti i Clienti e appassionati del mondo Subaru, in un momento in cui tutti hanno iniziato a convivere con le nuove regole imposte dalla realtà del primo periodo pandemico. Un’iniziativa digitale ideata per i social dalla collaborazione di Subaru Italia con Gian Luca Caldani, responsabile della Subaru Driving School.

I 6 video pubblicati sulle pagine ufficiali di Subaru Italia, incentrati sia sul prodotto che sul comportamento di guida, sono stati molto apprezzati dagli utenti grazie alla grande competenza ed esperienza di Caldani e alla possibilità di interagire da parte della community con sondaggi e Q&A, rendendo il pubblico protagonista.

Adesso SUBARU GARAGE ritorna per una seconda edizione ricca di novità. Al fianco di Gian Luca Caldani e della sua imprescindibile competenza tecnica ci sarà Andrea Placani, Events, Press & P.R. Manager di Subaru Italia, per condurre fan e appassionati alla scoperta di modelli storici, dettagli delle tecnologie della Casa delle Pleiadi e aneddoti inediti in un format da 13 minuti a puntata. A loro si aggiungeranno anche le voci di alcuni ospiti legati al mondo Subaru, che racconteranno le loro esperienze di guida e non con auto del marchio nipponico. Il tutto in un nuovo studio, con una inedita veste grafica e immagini video che arricchiscono questa seconda edizione.

La prima puntata sarà online lunedì 28 dicembre alle ore 10:00 circa su Facebook, l’IGTV di Instagram e Youtube. Ne seguiranno altre 5 distribuite fra gennaio e febbraio 2021.

Anche in quest’edizione l’interazione con la community resta centrale. Dopo ogni puntata i fan saranno chiamati, tramite un sondaggio pubblicato in una Story di Instagram, a condividere le loro domande sugli argomenti trattati.