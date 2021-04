RLINE PLAY S3: non solo una radio digitale

RLINE, il marchio di radio digitali DAB+ di ultima generazione dal concept italiano, presenta Play S3 : la radio DAB+ con lettore CD, radio digitale Bluetooth DAB+, FM, web radio, porta USB e app Spotify Connect integrata. Un dispositivo che abbraccia l’innovazione tecnologica e lo stile contemporaneo, che si rivela essere il perfetto complemento d’arredo in grado di caratterizzare un ambiente, renderlo originale e perfettamente funzionale.

La radio, tra i media tradizionali, è quella che si è integrata meglio con la digitalizzazione: non ha cercato di combatterla ma l’ha sfruttata a suo favore Dalle proiezioni elaborate partendo dal campione dell’indagine annuale radio TER, su 90 mila intervistati, si stima che siano 35 milioni gli italiani che abitualmente la ascoltano ogni giorno (in crescita anche tra i millenials). Dati che testimoniano la sua capacità di accompagnare il suo pubblico anche in questi mesi di insolita quotidianità con effetti non trascurabili sulla mobilità e sulle abitudini di permanenza a casa e di lavoro. All’ascolto tramite autoradio si è affiancata sempre di più la fruizione in modi e luoghi diversi tramite smartphone, tv, tablet, DAB, smart speaker, pc.

RLine Play S3 sistema all-in-one, non è solo una radio digitale DAB+, ma anche un lettore CD e uno streamer, il tutto accompagnato da amplificazione integrata. Compatibile con lo standard DLNA, è dotato di Bluetooth, Wi-Fi ed Ethernet per connettersi anche alle web radio di tutto il mondo. L’applicazione Spotify Connect integrata, consente inoltre di ascoltare le proprie playlist da smartphone o tablet, mentre l’uscita AUX e l’uscita per le cuffie permettono il collegamento a dispositivi aggiuntivi. Play S3 permette anche il controllo a distanza con applicazione dedicata o telecomando ,offrendo anche una sveglia con tasto snooze e la funzione di timer di autospegnimento.

Dispone dispone di due driver full range da 2×2,5″ e un woofer da 4 1/2″, mentre sul retro è presente una piccola porta reflex, per una potenza complessiva di 30W RMS. Sulla parte frontale spicca poi il display LCD a colori da 2,8” per visualizzare tutte le informazioni sulla musica in riproduzione. In aggiunta, una porta USB per ascoltare file audio da una chiavetta o una qualsiasi memoria USB, che rende il Play S3 ancora più versatile e completo. Per quanto riguarda invece estetica e componenti, il legno venato e laccato nelle colorazioni noce, bianco e nero lo rendono un oggetto di design e complemento d’arredo adatto ad ogni stile. Walnut Lisbona nella finitura noce per coloro che amano un carattere naturale, White Nashville per un look total white puro e raffinato e Black Berlin per chi ama lo stile rigoroso ed emblematico.