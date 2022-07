Roadshow Nuovo DS7: un viaggio nella raffinatezza

E’ partito ieri il “Roadshow Nuovo DS 7: un viaggio nella raffinatezza”, un tour esclusivo che, fino ai primi di agosto, coinvolgerà 45 DS Store italiani alla scoperta dell’innovazione e del Savoir-Faire di Nuovo DS 7, l’inedita espressione dell’arte di viaggiare alla francese fatta di raffinatezza, materiali nobili a bordo, finiture ispirate al lusso francese e tecnologia d’avanguardia.

In ogni tappa, della durata di due giorni, ciascuno degli showroom selezionato avrà a sua disposizione uno dei sette esemplari di Nuovo DS 7 impegnati nel Roadshow, tutti in versione E-TENSE Plug-In Hybrid 225CV e 4×4 300 CV e negli allestimenti OPERA e PERFORMANCE Line+. Sarà così possibile ammirare il nuovo modello che unisce, in modo sublime, uno stile audace, le tecnologie più sofisticate e un comfort impareggiabile.

In particolare, nel primo giorno di ogni tappa sarà offerta una serata VIP riservata, in cui sarà svelata la nuova vettura dinnanzi a personalità e protagonisti della vita sociale cittadina, agli amanti del lusso francese insito nei modelli DS e ai membri del Club Only You Privilège. Il giorno successivo, invece, il DS Store coinvolto aprirà le porte al grande pubblico per mostrare, sempre in modalità statica, la bellezza raffinata del Nuovo DS 7. Inoltre, in anteprima, gli ospiti potranno ordinare il nuovo modello e completare la fase di acquisto sia sulla piattaforma digitale del Selling On Line, sia all’interno degli eleganti showroom DS, avvalendosi della professionalità ed esperienza dei DS Expert Advisor.

Il “Roadshow Nuovo DS 7: un viaggio nella raffinatezza” è quindi un tour raffinato, coinvolgente e in perfetta sintonia con il Club Only You Privilège. L’esclusivo Club, infatti, fa parte del programma Only You, attraverso cui DS Automobiles offre ai propri clienti esperienze di livello premium, tra cui degustazioni di vini pregiati, esperienze enogastronomiche con chef stellati, visite private a musei, relax nelle migliori terme, incontri con maestri artigiani ed eventi automobilistici privati. Inoltre, gli iscritti possono usufruire di servizi privilegiati come “DS VALET”, un assistente locale che si occupa di offrire assistenza a 360 gradi; “DS DELIVERY VALET”, tramite cui è possibile richiedere il trasporto della propria DS in officina e la riconsegna all’indirizzo scelto; “DS ASSISTANCE”, il supporto di assistenza stradale accessibile tramite il pulsante DS Connect Box, l’app MyDS o via telefono; e infine “RENT A DS”, il servizio di noleggio auto su misura, qualunque sia la durata o la destinazione, direttamente dall’app MyDS, dal sito o in un DS store.

Accompagnano il “Roadshow Nuovo DS 7: un viaggio nella raffinatezza” sia una nuova campagna di comunicazione sia un’attività social che vedrà protagoniste le più belle immagini di ciascuna tappa. Sarà così possibile vivere e condividere un’esperienza unica firmata DS Automobiles, perché con Nuovo DS 7 la bellezza del viaggio non è conoscere la destinazione, ma scoprire di volta in volta ciò che ti fa andare avanti. Per conoscere le tappe e i DS store coinvolti è disponibile il calendario del tour sul sito di DS Automobiles Italia.