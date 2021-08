Robe di Kappa: giovani, oggi come ieri

Da più di 50 anni Robe di Kappa veste i giovani, anticipa le tendenze e permette ai ragazzi di esprimere sé stessi attraverso l’abbigliamento.

Da sempre legato al concetto di libertà, il marchio nasce nel 1969 in Italia, a Torino, quando il giovanissimo amministratore delegato di una vecchia azienda tessile – il 23enne Maurizio Vitale – intuisce il desiderio dei suoi coetanei di rompere gli schemi formali impartiti dai genitori: anche nel modo di vestire.

Sono gli anni della contestazione studentesca, dei grandi movimenti pacifisti, dei sit-in davanti alla Casa Bianca. I ragazzi vogliono stravolgere le regole del mondo, e quando Vitale vede in televisione John Lennon con la camicia militare di un caduto in Vietnam capisce come si vestiranno: unisex e casual.

Da un magazzino di merce invenduta tira fuori uno stock di magliette e le fa tingere di verde militare. Ci fa cucire sopra mostrine e stellette dell’esercito. È un successo senza precedenti. I ragazzi di tutta Italia vogliono quelle T-shirt: il marchio Robe di Kappa è nato.

Poco dopo, per esprimere anche graficamente il concetto di abbigliamento unisex che – ancora oggi – contraddistingue le collezioni Robe di Kappa, inventa il logo degli Omini. Lui e Lei seduti schiena-contro- schiena. Nudi ma controluce; trasgressivi ma senza volgarità. In una parola: giovani.

Il capo-icona del nuovo marchio diventa la Polo: una camicia destrutturata, quindi informale, realizzata in cotone piquet, naturale e traspirante, con cuciture a incastro che ne garantiscano, anche nel tempo, una perfetta vestibilità.

Dalle Polo al total look, le collezioni Robe di Kappa crescono. Conquistano le generazioni successive. Attraversano i decenni e le mode restando fedeli a un’ispirazione classica sempre proiettata nel futuro.

Oggi, dall’heritage del brand nasce la nuova collezione Robe di Kappa. Protagonista è ancora la Polo, ispirata agli Anni Settanta e realizzata con la stessa tecnica dell’epoca, ma rivisitata nelle forme e attualizzata. Mood contemporaneo, design innovativo, materiali di qualità: la proposta total look di Robe di Kappa comprende il blazer, anch’esso ispirato alle giacche d’archivio del marchio, la coach jacket, i pantaloni chino di taglio classico, la felperia in puro cotone, unisex e casual. E, sopra ogni cosa, la filosofia di un marchio profondamente italiano: creare capi che diano ai ragazzi di tutto il mondo la libertà di esprimersi. Oggi come ieri.