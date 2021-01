ROCCO HUNT: “A UN PASSO DALLA LUNA” feat. ANA MENA è il secondo singolo più venduto del 2020

Arriva il nuovo anno e arrivano anche nuove conferme per Rocco Hunt: “A UN PASSO DALLA LUNA” feat Ana Mena, dopo aver conquistato il 4° Disco di Platino, è il secondo singolo più venduto del 2020! Anche il primo posto è nel segno del rapper campano, in qualità di co-autore del brano “KARAOKE” di Boomdabash & Alessandra Amoroso, una collaborazione di vecchia data quella tra Rocco e il gruppo salentino, che ha visto la penna del rapper protagonista di tutte le loro hit.

Un anno da ricordare quello di Rocco Hunt, che aveva giù chiuso il 2020 in bellezza grazie a un grande riconoscimento da parte di VEVO ITALIA, quello di ARTISTA PIÙ VISTO DEL 2020. E per non farsi mancare niente, il suo nome spiccava anche il suo nome tra I VIDEO PIÙ VISTI DEL 2020, posizionandosi alla #2 con il videoclip di “A UN PASSO DALLA LUNA” (Sony Music Italy).

Proprio a “UN PASSO DALLA LUNA” – che ha conquistato nei mesi scorsi tutte le classifiche, ha occupato la prima posizione della Top Singoli Fimi per ben 9 settimane e ha ottenuto 2 Dischi d’Oro anche in Svizzera -, nella sua versione spagnola “A UN PASO DE LA LUNA” ha raggiungo più di una grande soddisfazione a livello internazionale, ottenendo il Doppio Disco di Platino in Spagna – dato diffuso da Agedi – e la #1 di LOS40, il network radiofonico più importante della nazione, due traguardi raramente raggiunti da un artista italiano in Spagna.