Rocco Hunt e Ana Mena: “A un paso de la luna” disco d’oro in Spagna

Un tormentone che non smette di far sognare quello di ROCCO HUNT & ANA MENA, continuando a conquistare riconoscimenti in Italia e Spagna. Dopo che la versione italiana della hit estiva per eccellenza, “A UN PASSO DALLA LUNA”, ha ottenuto lunedì il TRIPLO DISCO DI PLATINO, oggi “A UN PASO DE LA LUNA” raggiunge un grande traguardo in Spagna con il DISCO D’ORO!

Il singolo italiano – disponibile in streaming e digitale – ha sostato per 9 settimane di fila al n° 1 della Classifica Top Singoli Fimi, conquistando fin da subito i vertici di tutte le chart italiane e raggiungendo ben presto la vetta della Top 50 Italia di Spotify.

Nella sua versione spagnola, “A UN PASO DE LA LUNA”, è ormai un tormentone anche in Spagna, proprio a conferma della grande forza della hit che ci ha accompagnati per tutta l’estate!

Il brano, nato dall’inedita collaborazione tra l’hit maker multiplatino e la stella del pop latino, ha messo due popstar a confronto: da una parte l’inarrestabile poeta urbano, protagonista e autore di alcune delle hit più importanti della storia contemporanea italiana, dall’altra un’artista completa, che continua a collezionare grandi successi, confermandosi – con centinaia di milioni di stream all’attivo – al top delle chart spagnole, nonché la terza artista più ascoltata in Spagna.

Il singolo è accompagnato da un videoclip, con la regia di The Astronauts, girato a Ibiza che mostra, con grande semplicità, la bellezza dell’isola delle baleari, punto di incontro tra Italia e Spagna. Immagini che segnano visivamente l’unione artistica e culturale tra i due protagonisti.