Rocco Hunt e Ana Mena: fuori il video di “UN BACIO ALL’IMPROVVISO”

Dopo mesi di chiusura, la semplicità di una festa estiva riempie finalmente una piccola piazza e una terrazza affacciata sul Mediterraneo. La storia di “UN BACIO ALL’IMPROVVISO” di ROCCO HUNT e ANA MENA è la storia di un amore giovane e puro che sa trasformare anche le cose più semplici in tesori inestimabili.

L’hit maker campano unisce ancora una volta il suo talento con quello della splendida stella nascente della musica latina creando un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza per questo brano che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova colonna sonora dell’estate 2021.

La loro “A un passo dalla Luna”, hit dell’estate 2020 certificata 5 volte Platino in Italia, ha superato i 350 milioni di stream totali ed è rimasta per 9 settimane consecutive al 1° posto della classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/GfK). Il brano è stato tradotto anche in spagnolo e nella versione “A un paso de la luna” ha guadagnato 4 dischi di Platino ed è stato per la prima volta al n°1 dei brani più trasmessi dalle radio spagnole (dato diffuso da Promusicae) e diverse volte al 1° di LOS40. La hit estiva ha vinto il Premios Odeón 2021 (premio dell’industria fonografica spagnola) per la categoria miglior videoclip. Il brano ha ricevuto ben due nomination agli awards spagnoli: nella categoria mejor videoclip, di cui è stato vincitore, e in quella mejor canción pop.

Il brano in Francia, nella sua versione con la pluripremiata pop band messicana i Reik, è entrato nella TOP 20 nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify (#13 top Spotify e #14 top Viral Spotify France) raggiungendo i primi posti nelle classifiche “Hits du moment”, “Caliente”, “Garde la pêche”, “Summer Hits 2021” e “Hit Radio” e ora è #3 top Shazam ed è salita al #30 (+16) top single nella classifica SNEP. Solo nell’ultima settimana il brano ha totalizzato 1.4 milioni di stream per un totale ad ora di 5,4 milioni. La hit ha raggiunto inoltre il #7 posto della classifica generale dei brani più trasmessi dalle radio francesi.