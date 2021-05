ROG svela il suo nuovo laptop gaming “Zephyrus M16”

SUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi lo Zephyrus M16, un laptop da gioco dotato di un coinvolgente display da 16″ e un nuovo e potente processore Intel® all’interno di uno chassis ultrasottile da 15″.

Per immagini fluide e ricche di dettagli, il display da 16″ combina un’alta risoluzione WQHD con una frequenza di aggiornamento di 165Hz, tempo di risposta di 3ms e Adaptive-Sync. È anche adatto alla creazione di contenuti grazie a un display 16:10, con certificazione Pantone Validated, copertura al 100% dei colori DCI-P3 e supporto Dolby Vision per immagini più ricche.

I nuovi processori fino a Intel Core™ i9-11900H di 11a generazione garantiscono alta velocità di aggiornamento e ottime prestazioni nella creazione di contenuti. La configurazione fino a una GPU GeForce RTX 3070 offre frame rate elevati e tecnologie RTX anche per il rendering dei giochi più recenti. Inoltre, il sistema ROG Intelligent Cooling mantiene lo Zephyrus M16 fresco assicurando al tempo stesso alte prestazioni di CPU e GPU.

Lo Zephyrus M16 offre una vera portabilità, grazie ad un corpo sottile e leggero che è solo 19.9mm sottile e pesa 1.9kg. Con una tinta nera opaca e una pellicola prismatica brillante, visibile attraverso le perforazioni fresate con CNC, questo nuovo laptop regala inoltre un design elegante e professionale.

Il design aerodinamico dello Zephyrus M16 inserisce un display da 16″ in uno chassis sottile che è del 5% più piccolo di ASUS ROG Zephyrus M15, il modello lanciato lo scorso anno e con display 15”. Il display presenta una frequenza di aggiornamento di 165Hz e una risoluzione WQHD che combina fluidità e attenzione ai dettagli, mentre il tempo di risposta di 3ms mantiene le animazioni nitide. La tecnologia Adaptive-Sync elimina ritardi o altri disturbi di visione e rende il gioco ancora più fluido sincronizzando la frequenza di aggiornamento con il frame rate della GPU.

Il processore Core i9-11900H nella configurazione top arriva fino a 4,9 GHz, offrendo prestazioni eccezionali. Con otto core e sedici thread, è completamente attrezzato per lo streaming di giochi, il rendering video e i progetti creativi

Il nuovo laptop garantisce fino a 48GB di RAM DDR4-3200 per fornire ampio spazio per il multitasking e progetti con risorse ad alta risoluzione. Una SSD PCIe 4.0 con fino a 2TB di capacità di archiviazione carica queste risorse ad alta velocità, mentre un secondo slot SSD rende facile aggiungere ulteriore memoria per librerie di gioco più grandi e portfolio professionali.

La scheda grafica NVIDIA fino alla GeForce RTX 3070 regala allo Zephyrus M16 prestazioni di gioco fuori dal comune per una macchina così sottile. Un sistema di raffreddamento efficiente e progettato su misura permette alla RTX 3070 di spingere ancora di più con il sistema ROG Boost. La funzione Dynamic Boost invece crea una potenza extra quando i carichi della CPU sono più leggeri, sbloccando un nuovo livello di prestazioni.

Come il resto della serie di GPU GeForce RTX 30, la 3070 è basata sull’architettura d’avanguardia Ampere. Combina nuovi multiprocessori di streaming con core RT di seconda generazione e core Tensor di terza generazione per consentire un ray-tracing più realistico e funzionalità AI avanzate. Questi miglioramenti assicurano una grafica realistica mentre spingono il frame rate ai massimi livelli. La GPU è inoltre supportata dalla tecnologia NVIDIA Reflex, che abbassa la latenza in alcuni giochi multiplayer, e dagli effetti NVIDIA Broadcast, che migliorano la connessione audio-video nello streaming live.

Una suite completa di tecnologie di raffreddamento ROG Intelligent Cooling permette alte prestazioni, acustica silenziosa e temperature fresche riunite in uno chassis sottile e leggero. Il composto termico in metallo liquido, applicato con un metodo brevettato direttamente da ROG, riduce le temperature della CPU fino a 10°C rispetto alla pasta termica tradizionale. Sei heatpipes trasferiscono il calore dalla CPU e dalla GPU a densi dissipatori di calore nei fianchi, dove viene espulso tramite due ventole Arc Flow. Questo nuovo design delle ventole prevede 84 pale accuratamente disegnate secondo uno speciale modello di onda aerodinamica sul bordo esterno che riduce la turbolenza, consentendo maggiore circolo d’aria e meno rumore. Con la tecnologioa 0dB, le ventole si spengono completamente per un funzionamento silenzioso quando le temperature scendono sotto i 50°C. Quando le ventole sono invece in azione, il sistema autopulente devia la polvere dai componenti di raffreddamento per migliorare le prestazioni e la stabilità a lungo termine.