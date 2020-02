Romance of the Three Kingdoms XIV è ora disponibile su Ps4 e PC

Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Kou Shibusawa sono fieri di annunciare che Romance of The Three Kingdoms XIV (RTK14), nuovo capitolo del franchise strategico, è ora disponibile per PlayStation®4 e in versione digitale per Windows PC tramite Steam®.

In RTK14, i giocatori potranno immergersi nel cruciale periodo dei Tre Regni dell’antica Cina, lasciando il segno nella storia mentre si apprestano a conquistare la Cina e ad unificare i Tre Regni. La storia dell’era dei Tre Regni è rappresentata attraverso sette scenari stimolanti, tra cui la caotica guerra che ha segnato l’apertura dei tempi (la ribellione del turbante giallo), la lotta per il dominio tra Yuan Shao e Cao Cao (la battaglia di Guandu) e l’inizio della campagna nordica di Zhuge Liang (Chu Shi Biao). Questi eventi daranno ai giocatori l’opportunità di godersi le ricche storie di questo periodo attraverso molte event scenes, innescate soddisfacendo determinate condizioni in battaglia. L’ultimo capitolo della serie adotta anche il popolare ruler-based system dai capitoli preferite dai fan, RTK9 e RTK11, al fine di aiutare a riportare il gameplay classico nella serie: il che significa che tutte le azioni si svolgono su una singola mappa mentre i giocatori tentano di mettere in atto le loro strategie a piacimento attraverso le vaste terra della Cina.

Durante l’esperienza, i giocatori avranno un ampio arsenale di strategie da implementare a piacimento, utili per costruire il proprio dominio. In RTK14 sono disponibili una moltitudine di approcci diversi, che tra cui Domestic, Diplomacy, Territory Development e un vasto assortimento di modi diversi di combattere, in cui ogni sessione di gameplay sembra un’esperienza completamente nuova grazie a un sistema di intelligenza artificiale migliorato, per non parlare della selezione di oltre 1.000 ufficiali, ognuno con i propri tratti e le proprie caratteristiche.

Coloro che sono pronti a lanciarsi nell’azione possono acquistare Romance of The Three Kingdoms XIV da oggi su PlayStation 4 e PC tramite Steam! L’acquisto di qualsiasi versione del gioco entro le prime 2 settimane dal lancio offrirà un download gratuito per gli scenari aggiuntivi “Battaglia di Yiling” e “L’inizio del cambiamento”. Coloro che acquistano la versione PC tramite Steam entro la prima settimana di lancio riceveranno uno sconto del 10% sul loro acquisto!

È disponibile anche una demo fino al 12 marzo 2020 su PC (tramite Steam), che consente di giocare con le fazioni di Cao Cao, Liu Bei o Sun Jian per 36 turni (un anno di gioco). I fan che testeranno la versione di prova non saranno in grado di trasferire i dati di salvataggio nella versione completa e, poiché la demo si basa su una versione in sviluppo del gioco, la versione di prova potrebbe avere bug o errori diversi da quelli della versione finale del gioco.

KOEI TECMO Europe ha anche pubblicato una nuova serie di asset tra cui un Launch Trailer e l’episodio finale della serie Developer Diary, permettendo ai fan di dare uno sguardo approfondito allo sviluppo della rinomata serie, con il Producer Echigoya-san.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0