ROSA CHEMICAL in MOSCHINO al 73° Festival di Sanremo

In occasione del red carpet iniziale e di tutte le serate del Festival di Sanremo 2023 Rosa Chemical, indossa total look Moschino creati per lui dal direttore creativo Jeremy Scott.

Insieme hanno selezionato i look curando ogni singolo dettaglio, con l’obiettivo di creare sinergia tra gli abiti e “Made in Italy”, il brano in gara.

La canzone, attraverso l’utilizzo di luoghi comuni, cliché e pregiudizi, si pone l’obiettivo di affrontare argomenti considerati tabù e lanciare un messaggio di libertà e accettazione. Tematiche in linea con Moschino che fa da sempre dell’inclusività e della libertà di espressione i suoi valori più radicati.

Rosa Chemical porta sul palco una selezione di abiti sartoriali con un tocco punk. Una destrutturazione di modelli classici che vengono poi ricomposti, fornendo una chiave di lettura rinnovata, originale e distintiva che permette di dar vita a look dal forte impatto visivo e simbolico.