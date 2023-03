Router portatile Nighthawk LTE 5G M5 di Netgear: una soluzione potente e affidabile per la tua connessione

La pandemia ha portato una rivoluzione nel mondo del lavoro, con molte aziende che hanno optato per il lavoro da remoto per garantire la sicurezza dei propri dipendenti. Questo ha dato il via allo smart working, che se in alcuni casi, si è dimostrato efficace, ha anche evidenziato la necessità di avere una connessione affidabile e veloce a Internet anche in zone dove la copertura della rete fissa era limitata.

In molti hanno iniziato ad utilizzare router mobili e hotspot per avere una connessione a Internet anche all’aperto, in modo da poter lavorare ovunque si trovassero, senza dover preoccuparsi della qualità della connessione. Il top per questo tipo di soluzione lo ha offerto Netgear con il router portatile Nighthawk LTE 5G M5, il primo con connessione internet 5G e WiFi 6. Noi abbiamo avuto modo di provarlo.

Il design del router è molto curato e le dimensioni contenute (105 x 105 x 21,5 mm) lo rendono facilmente trasportabile. La batteria ad elevata autonomia garantisce circa 12 ore di utilizzo anche con un uso intenso e il display LCD touchscreen permette di monitorare l’utilizzo dei dati, visualizzare nome e password WiFi, verificare la potenza del segnale mobile e gestire le impostazioni di dispositivo e rete.

Il router è equipaggiato con un chipset Qualcomm SDx55 con prestazioni notevoli, una velocità di download che arriva fino a 4 Gbps e la capacità di gestire sino a 32 dispositivi connessi contemporaneamente.

L’installazione del router è molto semplice: basta inserire la SIM sotto l’alloggiamento della batteria e impostare le diverse reti usando il display touchscreen o l’applicazione Netgear Mobile. Grazie alla presenza dello schermo touch, è possibile anche leggere i messaggi ricevuti sulla SIM e ricevere notifiche direttamente sullo smartphone tramite l’applicazione dedicata.

L’app mobile NETGEAR consente di eseguire l’offload su WiFi o Ethernet, tenere traccia dell’utilizzo dei dati per mese e sessione, gestire WiFi guest e personalizzare le impostazioni WiFi. Inoltre, il supporto pass-through VPN e la protezione tramite password consentono di utilizzare la rete WiFi pubblica in tutta sicurezza.

Diverse le modalità di utilizzo. In primo luogo, può essere alimentato a batteria per essere utilizzato durante i viaggi o in movimento. Può essere poi utilizzato come alternativa flessibile alla connessione fisso in una seconda casa di vacanza. Infine, può rappresentare la connessione principale a casa se la fibra non è disponibile o se si desidera evitare un abbonamento fisso. In questo caso, l’hotspot può essere utilizzato come modem 5G o LTE e collegato a un router o sistema mesh Orbi via cavo Ethernet per estendere il segnale Wi-Fi in tutto l’appartamento Inoltre, la potente batteria dell’hotspot può anche essere utilizzata come power bank per caricare il proprio smartphone durante i viaggi.

Il prezzo di listino di €869,99, certamente non è alla portata di tutti ma sicuramente il router portatile Nighthawk LTE 5G M5 è un prodotto potente, affidabile e professionale che vale quello che costa.