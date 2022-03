Royal Caribbean: “Wonder of the Seas” è salpata da Miami

Wonder of the Seas, la nuovissima nave della compagnia crocieristica Royal Caribbean International ha accolto il 4 marzo i suoi primi ospiti per fare rotta verso i Caraibi da Port Everglades, il porto di Fort Lauderdale, in Florida. I viaggiatori di tutte le età possono ora finalmente salire a bordo della più grande nave da crociera del mondo, lunga ben 362 metri, per sperimentare la straordinaria combinazione tra tutte le nuove stupefacenti attrazioni e gli amati classici di Royal Caribbean.

Il piano di navigazione, fino al 22 aprile, prevede un programma di crociere di 7 giorni nell’area dei Caraibi. Successivamente la nave farà rotta verso Barcellona e Roma – dove imbarcherà per la prima volta il 12 maggio – per un’estate nel Mediterraneo, con un ultimo imbarco previsto il 27 ottobre.

L’unicità degli 8 quartieri di Wonder of Sea, con la varietà di servizi, attività e l’alto grado di innovazione che li caratterizza, permetterà di sperimentare un’emozionante esperienza crocieristica precedenti. La nave offre, infatti, 20 ristoranti, svariati bar e saloni, un teatro da oltre 1.400 posti, l’area Central Park con circa 20.000 vere piante, nonché straordinari momenti di spettacolo e intrattenimento.

Le novità

Per comprendere la particolarità di una vacanza a bordo di Wonder of the Seas vale la pena osservare da vicino cosa si può trovare a bordo:

– Quartiere Suite: questo ottavo quartiere è un’assoluta novità e accoglie gli ospiti della classe Royal Suite sul ponte privato Suite Sun Deck, in una nuova location, che, tra le altre cose, include una piscina e un bar, il ristorante esclusivo Coastal Kitchen, la Suite Lounge e l’ampia Ultimate Family Suite, che può accogliere un nucleo di 10 persone.

– The Mason Jar Southern Restaurant & Bar: luogo in cui il comfort food delle ricette tipiche degli Stati Uniti del Sud incontra tutto il senso dell’ospitalità e la creatività di Royal Caribbean. Il menù presenta piatti caratteristici e accattivanti rivisitazioni per il brunch e la cena, e quando arriva la notte, oltre a divertirsi con la musica country dal vivo, che si sposa alla perfezione con lo stile dell’interior design, si può fare una degustazione di distillati, attingendo a una nutrita collezione di 19 etichette di whisky americani e di altri spiriti.

– Wonder Playscape: giorno e notte, l’area giochi a tema sottomarino è un’avventura all’aperto completamente nuova per le famiglie con bambini. Scivoli, pareti di arrampicata, giochi, attività interattive che si animano al tatto, puzzle fantasiosi e spettacoli di luce sono alcune delle sue attrazioni più particolari. Inoltre, nelle vicinanze si trova anche il campo da mini golf firmato Royal Caribbean, Wonder Dunes, con nuovi look e caratteristiche.

– Caribbean Pool Deck: questo ponte della piscina è accesso da una vibrante atmosfera caraibica e il nuovo bar a sbalzo Vue si somma ad attrazioni a bordo piscina come il popolare spettacolo di musica dal vivo Lime & Coconut, il trio di scivoli ad alta velocità The Perfect Storm, il parco acquatico per bambini Splashaway Bay e il solarium per adulti.

– I fan favourites: gli amanti del brivido possono sfidare le onde sul simulatore di surf FlowRider; provare l’ebbrezza dello scivolo più alto mai costruito su una nave, The Ultimate Abyss; lanciarsi da una zip line alta 10 piani; scalare due pareti da arrampicata o farsi conquistare da speciali momenti di originale intrattenimento da vivere in differenti ambientazioni: aria, ghiaccio, acqua e teatro, con spettacoli come l’incredibile inTENse, che offre prodezze subacquee, slacklining, acrobazie aeree, performate dal primo cast tutto femminile all’interno dell’AquaTheater, anfiteatro unico nel suo genere.

Le crociere nei Caraibi orientali e occidentali di Wonder of the Seas, in programma fino al prossimo aprile, toccheranno la destinazione privata di Royal Caribbean, Perfect Day at CocoCay, alle Bahamas, Labadee ad Haiti, la capitale di Porto Rico San Juan, l’isola di Roatán in Honduras, Cozumel e la Costa Maya in Messico. In perfetto timing con l’inizio delle vacanze estive, la spettacolare unicità di Wonders of the Seas accoglierà i viaggiatori per navigare attraverso Mediterraneo occidentale con crociere di 7 notti che includeranno destinazioni come Napoli e la Toscana, Palma di Maiorca e la Provenza. E dopo aver completato la stagione inaugurale euorpea, Wonder of the Seas tornerà all’homeport di Cape Canaveral, in Florida, per offrire nel corso di tutto l’anno emozionanti avventure caraibiche.