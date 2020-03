Safilo e Toyota nel segno della mobilità sostenibile

Per contribuire alla riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera e promuovere la mobilità sostenibile, Safilo ha avviato il rinnovo del proprio parco autovetture aziendale a favore di veicoli ibridi di Toyota e Lexus.

L’ingresso delle prime auto con tecnologia Full Hybrid si inserisce nel contesto di un più articolato programma di riconversione totale del parco veicoli di Safilo in un’ottica di mobilità sostenibile: già nel corso del 2020 l’Azienda prevede l’inserimento di circa 100 nuove auto dotate della più avanzata tecnologia Full Hybrid del Gruppo Toyota, per poi progressivamente sostituire il resto della flotta in Italia e all’estero.

La tecnologia Full Hybrid Electric del Gruppo Toyota consente non soltanto di ridurre i consumi e le emissioni di gas climalteranti (CO2, fino a circa il 30% in meno rispetto a motorizzazioni di tipo convenzionale (1)) e nocivi per la salute umana come gli NOx (le emissioni di ossidi di azoto prodotte dalle automobili Toyota e Lexus Full Hybrid sono inferiori di oltre il 90% rispetto ai limiti omologativi previsti dalla legge), ma garantisce il migliore compromesso possibile tra efficienza del motore, emissioni e prestazioni. Tutto ciò senza alcun cambiamento delle abitudini di guida e senza necessità di una ricarica esterna.

“Innovazione e ricerca costante dell’eccellenza fanno parte da sempre del DNA di Safilo e sono oggi le qualità che ci sostengono nel compiere scelte responsabili di fronte alla necessità inderogabile di ridurre l’impatto ambientale tanto a livello individuale quanto aziendale”, ha commentato Angelo Trocchia, CEO di Safilo Group. “Per questo motivo, ci siamo affidati a un partner come Toyota che rappresenta l’eccellenza mondiale nello sviluppo di autovetture a tecnologia ibrida per avvicinarci ulteriormente agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra. Abbiamo già ottenuto progressi tangibili su fronti quali l’efficientamento dei consumi idrici ed energetici nei nostri siti produttivi, e siamo più che mai determinati a fare molta altra strada ancora nel segno della sostenibilità”.

“Siamo molto orgogliosi che Safilo, in tema di mobilità, abbia scelto la nostra tecnologia Full Hybrid Electric nel suo percorso di riduzione dell’impatto ambientale”, ha dichiarato Mauro Caruccio, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia. “Il Full Hybrid Electric che equipaggia le vetture Toyota e Lexus è oggi la soluzione più immediata per la realizzazione di una mobilità sostenibile e accessibile a tutti, come dimostrato dai 15 milioni di clienti nel mondo che ci hanno dato fiducia. La partnership con Safilo si fonda sulla condivisione degli stessi valori: innovazione e attenzione alle tematiche ambientali.”

La svolta sostenibile della mobilità in Safilo rientra all’interno di un piano di efficientamento energetico e di progressiva riduzione dell’impronta ecologica di tutte le attività dell’Azienda, che ha come obiettivo minori emissioni di CO2, una riduzione dei consumi inquinanti e quindi anche una maggior tutela dell’ambiente e della salute. Temi che sono da sempre al centro dei programmi di responsabilità sociale di Safilo che pone al centro delle proprie politiche la sostenibilità, intesa non solo come salvaguardia delle risorse ambientali ma anche come garanzia di crescita sociale ed economica nel lungo termine.

