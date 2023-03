Salomon INDEX.02: la scarpa da running riciclabile al 100%

Per la stagione SS2023, Salomon presenta la nuova INDEX.02, una nuova scarpa da corsa riciclabile che si basa sull’innovativo modello INDEX.01 introdotto dall’azienda due anni fa. Come il modello precedente, la INDEX.02 è riciclabile al 100%. È anche più leggera del 10% (263 grammi) e presenta un enorme miglioramento in termini di comfort e prestazioni grazie ai miglioramenti apportati alla geometria dell’intersuola, alla qualità della schiuma e alla costruzione della tomaia.

INDEX.02 presenta una struttura che consente di smontarla alla fine del suo utilizzo, in modo che i materiali della scarpa possano essere riciclati e utilizzati per realizzare un nuovo prodotto. La scarpa presenta anche una sottile linea che indica il punto in cui verrà divisa quando verrà riciclata. I diversi colori della tomaia e della parte inferiore della scarpa contribuiscono a sottolineare che la scarpa utilizza solo due materiali e che può (e deve) essere separata alla fine del suo ciclo vitale.

Un codice QR sulla linguetta della scarpa permette di scannerizzarla e registrarla facilmente dopo l’acquisto, facilitando la restituzione per il riciclaggio alla fine del suo utilizzo. Come per le INDEX.01, quando le scarpe INDEX.02 saranno restituite per il riciclaggio, i materiali saranno utilizzati per la costruzione degli scarponi da sci alpino Salomon.