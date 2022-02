Salva l’amore con gli hard disk Toshiba

San Valentino si avvicina e Toshiba Electronics Europe GmbH con i suoi hard disk offre tutto lo spazio necessario per ‘salvare l’amore’. L’unica vostra preoccupazione sarà vivere appieno i momenti speciali con la vostra dolce metà, al loro backup nella massima sicurezza ed efficienza ci pensa Toshiba.

Love is basic – Canvio Basics

Canvio Basics offre fino a 4TB per archiviare tutto quello che ci sta più a cuore. Facile e intuitivo, non richiede nessun software di installazione e collegando il cavo USB è immediatamente pronto a funzionare con Microsoft Windows. Grazie alla porta USB 3.2 Gen 1, permette di trasferire i file, anche di grandi dimensioni, in tempi estremamente ridotti. Inoltre, questo hard disk è compatibile con le porte USB 2.0, garantendone l’utilizzo anche con i dispositivi hardware meno recenti.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 55,00€ (1TB)

Love is red – Canvio Advance

Canvio Advance si caratterizza per l’unicità della finitura a trama soft-touch piacevole al tatto. Perfetto per gli amanti dell’unconventional, che non vogliono però rinunciare a sicurezza, semplicità e praticità d’uso. Grazie al software per effettuare il backup in automatico, personalizzabile impostando tempi e frequenza desiderati, l’archiviazione di file, foto e video sarà un gioco da ragazzi. Inoltre, con il software di protezione Toshiba, che consente di criptare l’unità con una password esclusiva, tutti i ricordi della nostra storia d’amore sono al sicuro.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 60€ (1TB)

Love is flexible – Canvio Flex

Canvio Flex è l’hard disk cross-device perfetto per chi si destreggia tra più dispositivi. Disponibile nell’elegante colorazione silver, offre la massima flessibilità di archiviazione e, grazie alla velocità di trasferimento di 5Gbit/s, permette di accedere rapidamente a tutti i file dei momenti speciali vissuti insieme.

Preformattato per Mac, PC Windows, iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili con porta USB-C®, offre una condivisione di file senza soluzione di continuità fin dal primo utilizzo.

Prezzo suggerito al pubblico, a partire da: 62€ (1TB)