Sambung: sta arrivando una nuova era per Galaxy AI

Internet sempre a portata di mano, una fotocamera sempre pronta nel taschino, e l’intelligenza artificiale che rivoluziona la vita di tutti i giorni.

Samsung Galaxy ha giocato un ruolo chiave nel rendere l’accesso a Internet accessibile a tutti, trasformando le fotocamere in strumenti di comunicazione indispensabili. Nonostante l’attenzione costante sull’IA, molti dei suoi vantaggi devono ancora raggiungere appieno la tecnologia mobile. Galaxy si prepara a cambiare questo status quo.

Il potenziale dell’IA si svela appieno con Galaxy, permettendo di tenere il potere dell’innovazione nel palmo della mano. Concepita per dare potenza a chiunque, ovunque, Galaxy AI rappresenta un’IA universale, unica su uno smartphone. In ogni contesto in cui conta di più – dalla comunicazione senza ostacoli, alla produttività semplificata, alla creatività senza limiti – stiamo aprendo nuovi orizzonti.

Galaxy AI offre un’esperienza mobile completa di intelligenza artificiale, alimentata sia dalla potente IA su dispositivo sviluppata da Samsung, che dalla versatilità dell’IA basata su cloud, supportata da collaborazioni aperte con leader del settore che condividono la nostra visione. Galaxy AI rivoluzionerà l’esperienza mobile quotidiana, garantendo al contempo sicurezza e privacy.

Per farsi un’idea di uno dei numerosi benefici offerti da Galaxy AI, basta guardare alla ragione originaria dei telefoni: la chiamata. Con AI Live Translate Call, i possessori degli ultimi telefoni Galaxy AI avranno a disposizione un traduttore personale durante ogni chiamata. Questa funzione, integrata direttamente nella chiamata, elimina la necessità di app di terze parti. Le traduzioni audio e testuali si manifestano in tempo reale durante la conversazione, trasformando una chiamata in un’altra lingua in un’operazione tanto semplice quanto attivare i sottotitoli durante lo streaming di un film. E grazie alla sicurezza garantita da Galaxy AI, si può essere certi che le conversazioni private rimarranno sempre sul proprio dispositivo.

Entro l’inizio del prossimo anno, Galaxy AI ci guiderà verso un mondo in cui i comuni ostacoli alla connessione sociale saranno sempre più superati, rendendo la comunicazione più semplice e produttiva che mai.