Samsung: animazione in 3d per annunciare il “Galaxy Unpacked”

Samsung Electronics ha dato il via alla campagna teasing che ha fatto partire il conto alla rovescia per uno degli eventi più attesi dell’anno da parte di tutti gli appassionati di tecnologia: il Galaxy Unpacked del prossimo 10 agosto.

Samsung invita a prepararsi ad “aprire il proprio mondo”, claim dello speciale evento in cui verranno presentati i nuovi rivoluzionari dispositivi mobile Galaxy. Per annunciare l’evento, Samsung ha dato vita a un’esclusiva e innovativa proiezione 3D mapping sul Samsung Building di Milano in via Mike Bongiorno 9.

Il video proiettato sull’edificio di Samsung rappresenta uno dei tanti momenti ideati per preparare i Galaxy Lovers all’appuntamento del 10 agosto in cui si si mostrerà come l’innovazione non è solo sinonimo di idee rivoluzionarie, ma significa anche far vivere nuove esperienze che trasformano al meglio la quotidianità. Durante il Galaxy Unpacked non saranno svelati solo nuovi prodotti ma si andrà oltre, si scoprirà come le innovazioni significative vadano al di là della tecnica e forniscano una vera e propria piattaforma su cui la vita di ogni giorno diventa più ricca e versatile – offrendo grandi opportunità come mai prima d’ora.

La campagna di teasing vede anche il coinvolgimento di Madame, tra le cantanti più ascoltate su Spotify in Italia. Sua è infatti la citazione che campeggia sulle affissioni presenti a Milano, e presente nel finale del video 3D: “I giornali che diranno? La promessa dell’anno”, tratta dal testo del brano La promessa dell’anno.

Tra le tante attività di Samsung a livello globale in programma per l’Unpacked vi è la collaborazione tra con i BTS per un’imperdibile première transatlantica del “video pieghevole” di “Yet To Come” prevista per il 10 agosto. La versione completa del video uscirà in anteprima alle 22 in diversi luoghi celebri del mondo, come Times Square a New York, dipingendo la città di viola. Sullo sfondo di questi luoghi iconici verrà mostrato il nuovo video su alcuni degli schermi più grandi e riconoscibili al mondo.

Sarà possibile assistere all’Unpacked attraverso la Samsung Newsroom, sul sito Samsung e sul canale YouTube di Samsung il 10 agosto 2022 alle ore 15.