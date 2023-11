Samsung e Buddyfit: una partnership tech al servizio del benessere

Samsung ha annunciato una nuova partnership con Buddyfit, l’applicazione che unisce fitness, yoga e sana alimentazione, per integrare l’innovazione tecnologica al servizio del benessere a portata di tutti con Galaxy Watch6. Buddyfit, infatti, ha scelto le funzioni avanzate di monitoraggio del benessere di Galaxy Watch 6, integrandole con l’esperienza completa di fitness offerta dalle sue classi e programmi di allenamento.

A partire dal 2020, Buddyfit rappresenta una soluzione per migliaia di persone, che ad oggi hanno cambiato le proprie abitudini, scegliendo di allenarsi comodamente da casa. Con oltre 500 allenamenti al mese, comprensivi di lezioni di fitness, sessioni di yoga e pilates – anche pre e post parto – a cui si aggiungono le audioguide per la meditazione e la nuova sezione dedicata all’alimentazione sana, rappresenta una scelta completa per prendersi cura di sé.

In particolare, tutti i trainer di Buddyfit saranno dotati dei Galaxy Watch6 per il monitoraggio di allenamenti e prestazioni offerte dall’applicazione, per esperienze ancora più complete e basate sulle specifiche necessità degli utenti. Grazie alle opzioni avanzate dello smartwatch Galaxy e all’expertise di Buddyfit nel campo del fitness digitale, questa collaborazione mostrerà i vantaggi offerti dai Galaxy Watch in tutte le sessioni di allenamento.

Gli utenti avranno infatti la possibilità di utilizzare lo smartwatch svolgendo qualsiasi tipo di workout presente sull’applicazione, monitorando i progressi e risultati in modo semplice e costante comodamente da casa, tenendo traccia del proprio benessere a 360 gradi.

La proposta di Buddyfit, infatti, si sposa perfettamente con i nuovi Galaxy Watch6 che sono in grado di offrire all’utente numerose modalità di allenamento in modo da essere più consapevoli nel proprio percorso di salute e benessere. Come sul nuovo Galaxy Watch6 è possibile trovare un’ampia varietà di allenamenti, anche su Buddyfit gli utenti hanno accesso a più di 9 categorie, così da sposare le preferenze ed esigenze di ogni persona, da principianti ad avanzati, da classi cardio e tonificazione a sessioni di yoga e meditazione.