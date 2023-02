Samsung e TOILETPAPER insieme: una nuova serie di cover per la serie Galaxy S23

Samsung Electronics Italia e TOILETPAPER, il collettivo artistico fondato e diretto dall’artista Maurizio Cattelan e dal fotografo Pierpaolo Ferrari nel 2010, rinnovano la collaborazione dando vita a una nuova gamma di cover ideate per i nuovi Samsung Galaxy S23.

Dopo la prima serie realizzata per gli smartphone Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4, da adesso anche la nuova serie Galaxy S sarà personalizzabile grazie alla forza delle immagini sfacciate dello studio creativo.

Quattro le grafiche protagoniste delle cinque cover per i nuovi Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra – gli iconici rossetti rossi, i serpenti colorati, le rose selvagge e il gatto tra le nuvole – immagini irriverenti firmate TOILETPAPER, che ridisegnano il concetto di cover e trasformano lo smartphone in un accessorio unico, per catturare l’attenzione, sempre, con stile.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra seconda collaborazione con TOILETPAPER”, ha affermato Paolo Bagnoli, Head of MX Marketing and Retail di Samsung Electronics Italia. “Il loro approccio aperto e avanguardistico si sposa perfettamente con la nostra attitudine a innovare, a guardare fuori dai soliti schemi, come con la nuova serie Galaxy S23, con cui abbiamo voluto superare i limiti dell’esperienza mobile, ridefinendo il concetto di ciò che è possibile negli smartphone di fascia alta. Il design premium dei nuovi potenti smartphone insieme al mondo pop e ultra-colorato di TOILETPAPER daranno all’utente la possibilità di esprimere il proprio stile unico, senza limiti”.

“Abbiamo sempre preferito che le nostre immagini finissero su oggetti di uso quotidiano piuttosto che in una Galleria d’Arte. Ora con Samsung le vediamo letteralmente nelle mani delle persone, mentre telefonano, scattano fotografie o fanno video dei loro momenti più divertenti. E siamo certi che a loro, cioè alle immagini, che ormai hanno una vita propria, piace moltissimo contribuire a dare un colore acceso alla vita di tutti i giorni”, hanno commentato Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, fondatori di TOILETPAPER.

Le cover firmate TOILETPAPER x Samsung sono disponibili a partire da oggi, 22 febbraio, sul sito Samsung e da fine marzo presso gli store online e offline delle principali insegne di elettronica di consumo al prezzo di €34,90.