Samsung Electronics lancia ViewFinity S9

Samsung Electronics ha recentemente svelato il suo ultimo gioiello tecnologico, il monitor ViewFinity S9 da 27 pollici (modello S90PC), una nuova aggiunta alla rinomata lineup di monitor ad alta risoluzione dell’azienda.

Il ViewFinity S9 è il successore del ViewFinity S8 (modello S80PB), lanciato a giugno 2022, e ha già catturato l’attenzione del settore, ricevendo l’ambito premio CES 2023 Innovation Award.

Il cuore del ViewFinity S9 è il suo schermo da 27 pollici, che vanta una sorprendente risoluzione 5K di 5.120 x 2.880 pixel. Questo significa che gli utenti possono godere di immagini più definite e dettagliate, sia durante il lavoro che durante l’intrattenimento. Inoltre, il monitor offre uno spazio di lavoro ampio al 50% in più rispetto ad altri monitor UHD, garantendo che gli utenti possano visualizzare progetti ad alta risoluzione senza dover zoomare e mantenendo tutti gli strumenti di editing facilmente accessibili sullo schermo.

ViewFinity S9 è stato progettato per offrire una resa cromatica eccezionale. Con una copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e 218 PPI (pixel per pollice), questo monitor garantisce colori più saturi e vividi con dettagli nitidi e fedeli alla realtà. Inoltre, la tecnologia di calibrazione Samsung gioca un ruolo cruciale nel garantire colori precisi e uniformi. Ogni monitor viene calibrato in fabbrica per ottenere un’incredibile precisione Delta E <2(ΔE < 2) subito dopo l’acquisto, garantendo che gli utenti possano sperimentare colori realistici e accurati fin dall’inizio.

Una delle caratteristiche distintive del ViewFinity S9 è la sua funzione di calibrazione intelligente controllata tramite smartphone, una vera novità nel settore. Gli utenti possono comodamente personalizzare le impostazioni del monitor per ottenere risultati precisi utilizzando l’app SmartThings. Con la modalità base, è possibile regolare rapidamente il bilanciamento del bianco e la gamma colori, mentre la modalità professionale offre un controllo completo delle impostazioni, tra cui temperatura del colore, luminanza e spazio colore. La calibrazione è semplice e veloce: basta puntare la fotocamera dello smartphone sullo schermo del ViewFinity S9, e il gioco è fatto. Al termine del processo, gli utenti ricevono un rapporto dettagliato sulle regolazioni effettuate e l’accuratezza del colore Delta E (ΔE).

ViewFinity S9 è dotato della tecnologia Intelligent Eye Care, certificata TUV, che riduce l’affaticamento degli occhi anche durante lunghi periodi di utilizzo. Inoltre, il Matte Display riduce l’abbagliamento e le riflessioni, offrendo una visione chiara e priva di distrazioni durante il lavoro.

Il ViewFinity S9 è pronto a soddisfare le esigenze di utenti PC Mac e Windows grazie alla sua connettività versatile, che include ingressi Thunderbolt 4, mini DisplayPort e USB-C. La compatibilità con Thunderbolt 4 permette il trasferimento affidabile dei dati a velocità fino a 40 Gbps e consente di caricare dispositivi con una potenza fino a 90 W. Questo monitor è davvero una soluzione completa per chiunque voglia unire la qualità visiva all’efficienza.

Il ViewFinity S9 è anche un oggetto dal design elegante e funzionale. La sottile finitura metallica si adatta facilmente a qualsiasi ambiente, e il supporto regolabile in altezza e inclinabile permette di adattare il monitor agli angoli di visione e all’altezza degli occhi dell’utente. Inoltre, con la possibilità di ruotare lo schermo di 90 gradi in modalità Pivot, la visualizzazione dei documenti lunghi risulta ancora più comoda. Chi desidera una scrivania in ordine e libera da ingombri può optare per il montaggio compatibile con lo standard VESA.

Il ViewFinity S9 offre non solo prestazioni eccellenti durante il lavoro, ma è anche una scelta ideale per il tempo libero. Grazie alle applicazioni Smart TV integrate, gli utenti possono accedere facilmente ai propri spettacoli in streaming preferiti senza la necessità di un PC. Gli altoparlanti integrati con Adaptive Sound+ si adattano automaticamente ai livelli di rumore, offrendo un’esperienza audio di alta qualità durante l’intrattenimento. Inoltre, la videocamera SlimFit 4K integrata con Auto Framing permette di partecipare a videochiamate in modo pratico e professionale.

Il monitor ViewFinity S9 è già disponibile sul mercato italiano al prezzo di 1.599€