Samsung Gaming Hub amplia l’offerta a oltre 3.000 giochi

Samsung Electronics ha annunciato con orgoglio il rilascio di Antstream Arcade e Blacknut come nuovi partner ufficiali all’interno della sua piattaforma Samsung Gaming Hub. Questa collaborazione offre agli utenti di Smart TV e Smart Monitor Samsung l’accesso a un vasto catalogo di oltre 3.000 giochi, aprendo le porte a una straordinaria varietà di contenuti e applicazioni adatti a tutte le età. I giocatori avranno l’opportunità di scegliere tra alcuni dei migliori servizi di streaming di videogiochi del settore, tra cui Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna e Utomik, nonché di godere di più di 1.400 giochi con arcade classici retrò grazie ad Antstream Arcade e di oltre 500 giochi premium per tutta la famiglia e titoli esclusivi con Blacknut.

Antstream Arcade si posiziona come il più grande servizio di retrogaming su cloud al mondo, offrendo ai giocatori la possibilità di accedere a una vasta collezione di oltre 1.400 giochi classici e 500 mini-sfide. Con la possibilità di giocare a titoli iconici come “Pac-Man”, “Galaga”, “Dig Dug” e “Double Dragon” direttamente dalla propria Smart TV o monitor tramite il Samsung Gaming Hub, gli utenti potranno rivivere l’emozione di quei tempi d’oro dei giochi arcade.

Al momento, Antstream Arcade offre un’offerta speciale di 12 mesi di accesso alla piattaforma al costo di soli € 12, a seconda della regione, permettendo ai giocatori di beneficiare di un significativo sconto per godere dell’ampio catalogo di giochi retrò disponibili sulla piattaforma.

Blacknut è invece un servizio di streaming di videogiochi online che offre un accesso immediato a una vasta selezione di centinaia di titoli. Attraverso un abbonamento mensile, i giocatori possono godere di oltre 500 giochi premium adatti a tutta la famiglia, con la possibilità di creare fino a cinque profili per consentire l’accesso contemporaneo a più persone e una libreria di giochi disponibile su tutti gli schermi.

Blacknut offre una vasta gamma di giochi per tutti i tipi di giocatori, dai principianti agli esperti, e li rende accessibili a utenti di tutto il mondo. Il suo catalogo include famosi successi come “Metro Exodus” e “Overcooked 1 e 2” e offre in esclusiva agli utenti europei un’intera collezione di videogiochi Disney. A maggio 2023, il catalogo internazionale si è arricchito di due nuovi arrivi: “TT Isle of Man: Ride on the Edge 2” e “Tour de France 2022”, offrendo agli utenti Samsung l’esperienza immersiva di una vera gara in diretta televisiva.

Con l’arrivo di Antstream Arcade e Blacknut su Samsung Gaming Hub, i giocatori avranno la possibilità di accedere a un nuovo livello di intrattenimento e divertimento videoludico con una varietà di opzioni che soddisferanno tutti i gusti e le preferenze. L’inclusione di Antstream Arcade offre agli appassionati di giochi retrò la possibilità di immergersi nella nostalgia dei classici arcade, con una vasta selezione di titoli iconici a portata di mano. I giocatori potranno godere dell’emozione di affrontare sfide coin-op come “Pac-Man” e “Galaga”, rivivendo l’epoca d’oro dei giochi arcade direttamente dal comfort del proprio salotto.