Samsung insieme a TikTok per il lancio di StemDrop

Samsung Electronics ha avviato una partnership con TikTok per lanciare StemDrop, un nuovo format internazionale di music discovery che rivoluzionerà le collaborazioni musicali globali, democratizzerà la produzione sonora e offrirà a tutti i creator musicali una piattaforma mai vista prima per poter condividere il proprio talento con il resto del mondo.

StemDrop, che verrà lanciato ufficialmente giovedì 26 ottobre su TikTok, con la direzione creativa di Syco Entertainment, Universal Music Group e il supporto di Samsung, offre ai creator l’opportunità senza precedenti di collaborare con i migliori autori e produttori musicali a livello mondiale. A cominciare da Max Martin, vincitore di 5 Grammy Award, e dal suo team artefice di numerose hit di successo, formato da Savan Kotecha e Ali Payami, che pubblicheranno, in esclusiva su TikTok, 60 secondi di un nuovo singolo originale in modo che possa essere usato come base dai creator di tutto il mondo.

Samsung ha un’eccezionale esperienza nello sviluppo di tecnologie innovative perfette per chi vuole esprimere la propria creatività. Dagli artisti emergenti a quelli più affermati, tutti potranno rendere la propria interpretazione del brano straordinario attraverso la creatività e l’innovazione di Samsung Galaxy Z Flip4. Una volta terminata, sarà possibile connettersi e riascoltare la propria registrazione con Galaxy Buds2 Pro.

I creator possono filmare i propri video musicali tenendo entrambe le mani libere e sfruttando l’angolazione che desiderano, piegando parzialmente Galaxy Z Flip4 per attivare la FlexCam, che garantisce ai talenti libertà senza limiti e la massima espressione di sé durante la registrazione. La fotocamera aggiornata di Z Flip4 è inoltre dotata di un sensore più luminoso del 65%, che consente di ottenere immagini migliori in condizioni di scarsa illuminazione, per creare contenuti di grande qualità, sia di giorno che di notte. Inoltre, la funzione multi-window offre la possibilità di visualizzare due applicazioni contemporaneamente, in modo da poter controllare il testo mentre si fa pratica con la propria performance.

Una volta conclusa la registrazione del proprio video, è possibile collegare comodamente Galaxy Buds2 Pro al proprio Z Flip4 e riascoltarlo con un audio di qualità Hi-Fi per vivere un’esperienza da studio di registrazione, a casa o in movimento. Non appena il brano sarà disponibile, la community di TikTok avrà accesso agli “stems” – i singoli componenti del brano come batteria, basso e voce – attraverso la pagina TikTok Sounds e la pagina dedicata in app. Il Mixer musicale StemDrop, il filtro prodotto da Samsung ma accessibile a tutti, offre ai creator la possibilità di produrre la propria versione unica del brano. Rallentare parti del brano, velocizzarlo, eseguirlo a cappella: i creator potranno personalizzarlo letteralmente nel palmo della propria mano.