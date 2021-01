Samsung lancia il nuovo smartphone Galaxy S21 5G

Samsung Electronics ha svelato Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G, i nuovi smartphone top di gamma che offrono nuove possibilità di espressione. Pensato per i moderni stili di vita, Galaxy S21 introduce tecnologie innovative per aiutare le persone a vivere al meglio ogni momento.

La nuova serie presenta un design iconico, una fotocamera di livello professionale, perfetta per ogni tipo di utilizzo, e il processore più avanzato mai integrato in un dispositivo Galaxy.

Con uno stile completamente rinnovato, Galaxy S21 è stato progettato per distinguersi. Galaxy S21 5G è pensato per chi desidera un design sottile e un display compatto da 6,2″, mentre Galaxy S21+ 5G, con il suo display più ampio da 6,7″ e una batteria più capiente, è perfetto per gli amanti del gaming e del binge-watching. Il nuovo Galaxy S21 presenta un display intelligente Infinity-O Dynamic AMOLED 2X con refresh rate adattivo da 120Hz per una migliore qualità di visione e scorrimento. Lo schermo modifica automaticamente la frequenza di aggiornamento in base al contenuto visualizzato limitando il consumo di batteria. Inoltre, per aiutare a ridurre l’affaticamento oculare, il nuovo sistema di protezione degli occhi adatta la luce blu a seconda dell’orario e del contenuto visualizzato.

Galaxy S21 capitalizza l’esperienza in ambito fotografico di Samsung offrendo miglioramenti di livello professionale e innovazioni per i video che permetteranno agli utenti con ogni livello di abilità di catturare immagini praticamente perfette. La funzione Fermo Immagine 8K permette di ottenere immagini nitide dai video in 8K, mentre Super Stabilizzatore garantisce la massima fluidità dei video a 60fps indipendentemente dalla velocità o dalle condizioni di ripresa. Con la nuova funzionalità Vista da Regista, invece, è possibile cambiare facilmente inquadratura mentre si sta registrando, visualizzando in anteprima le diverse angolazioni offerte dalle fotocamere posteriori. L’utente può anche registrare i video contemporaneamente con la fotocamera frontale e con quella posteriore grazie a Doppia Registrazione, per riprendere le proprie reazioni in tempo reale. Abbinando lo smartphone con le nuove Galaxy Buds Pro, sarà, inoltre, possibile registrare allo stesso tempo i suoni ambientali e la propria voce. Si potrà, ad esempio, impostare Galaxy S21 in Modalità Pro Video su un treppiede e usare le Galaxy Buds Pro come microfono per registrare voci, movimenti e rumori di fondo in alta qualità.

Connettività e performance superiori

Galaxy S21 include il processore per smartphone più avanzato ad oggi disponibile nel mondo Galaxy, offrendo maggiore velocità, efficienza energetica e capacità computazionali avanzate per supportare la connessione 5G e l’IA . Galaxy S21 racchiude tutta la potenza necessaria per editare le foto, registrare video in 8K e godersi una maratona di cloud gaming. Lo smartphone è inoltre protetto da Samsung Knox Vault, la piattaforma di sicurezza proprietaria integrata a livello di processore (SoC). Con l’aggiunta di una memoria sicura a prova di manomissione, Samsung Knox Vault permette a Galaxy S21 di raggiungere un nuovo livello di protezione.

Galaxy S21 5G e Galaxy S21+ 5G saranno acquistabili nel nostro Paese nelle seguenti configurazioni: