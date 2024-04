Samsung presenta il Team italiano per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024

Samsung Electronics Italia ha svelato i membri italiani del Team Samsung Galaxy per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, confermando il ruolo chiave del brand come partner globale. Questo team di 5 atleti italiani, fonte di grande ispirazione, incarna lo spirito olimpico e promuove il tema ufficiale “Open Always Wins”, evidenziando come l’approccio aperto ad ogni nuova esperienza possa generare infinite possibilità e prospettive.

Il velocista campione olimpico di Tokyo 2020 Marcell Jacobs, il surfista Leonardo Fioravanti, il giovane lunghista Mattia Furlani e due esponenti di alcuni degli sport più recentemente inclusi nei Giochi – la campionessa di break dance Alessandra Chillemi e lo skateboarder Alessandro Mazzara – saranno gli Ambassador del Team Samsung Galaxy che, con le loro storie di coraggio, determinazione e successo, ispireranno milioni di persone a seguire i propri sogni.

La partnership di Samsung con il Comitato Olimpico Internazionale, iniziata in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Nagano 1998, riflette la volontà del brand di supportare l’organizzazione dei Giochi con le ultime innovazioni e tecnologie Samsung e contribuire a renderli i più inclusivi di sempre, superando ogni tipo di barriera, mentale, fisica o linguistica e sostenendo la diversità nel mondo dello sport.