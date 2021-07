Samsung svela il futuro del gaming con “Odyssey Neo G9”

Samsung Electronics, tra le più importanti aziende nel mercato dei monitor gaming, ha annunciato il lancio del suo monitor gaming curvo di ultimissima generazione, Odyssey Neo G9, potenziato con la tecnologia Quantum Mini led. Odyssey Neo G9 arricchisce la serie Odyssey, abilitando un salto di qualità nel mondo del gaming grazie alla Quantum Matrix, supportata dal display Quantum Mini led e dalla tecnologia Quantum HDR 2000 per un’esperienza di gaming immersiva.

Con il precedente lancio di Odyssey G9 nel 2020, Samsung aveva aperto nuove frontiere per i monitor gaming di alto livello grazie a una qualità dell’immagine fluida e luminosa. Ora, con il primo display Quantum Mini led curvo del settore, che riproduce anche i dettagli più fini indipendentemente dal tipo di gioco, Odyssey Neo G9 fa registrare un progresso enorme nella categoria dei monitor per il gaming. Dotato di tecnologia Quantum Matrix insieme a un’elevatissima velocità di risposta e a un eccezionale refresh rate, Odyssey Neo G9 offre un’immagine dinamica senza precedenti e prestazioni eccellenti per tutti i gamer.

Odyssey Neo G9 si avvale della stessa tecnologia Mini led integrata nell’ultimissima lineup Neo QLED di Samsung. Questa tecnologia di display di ultimissima generazione si basa su una nuova fonte luminosa, il Quantum Mini LED. Con altezza pari a 1/40 dei monitor led tradizionali, il Quantum Mini led presenta micro-strati incredibilmente sottili, con all’interno molti più led.

Inoltre, grazie alla tecnologia Quantum Matrix che sfrutta la potenziata gradazione a 12 bit per un maggior controllo della fonte luminosa, la tecnologia Quantum Mini led rende più intense le aree scure e più luminose quelle chiare con 2.048 zone di dimming, garantendo la riproduzione di contenuti così come sono stati pensati. La tecnologia Quantum HDR 2000 offre una luminosità di picco di 2.000 nit, con certificazione rilasciata dal VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker), oltre a un contrasto statico di 1.000.000:1. Inoltre, l’avveniristica tecnologia di riproduzione delle immagini di Samsung offre livelli di bianco e nero perfetti, per un contrasto senza pari e massima precisione dei dettagli.

Basato sulla tecnologia a elevate prestazioni sperimentata per la prima volta dall’attuale Odyssey G9, Odyssey Neo G9 presenta un display da 49 pollici ultra largo con proporzioni 32:9 con definizione Dual Quad High-Definition (DQHD; risoluzione 5.120×1.440), un elevato refresh rate pari a 240Hz e un tempo di risposta pari a 1ms. L’avveniristica e immersiva curvatura 1000R del monitor è stata certificata TÜV Rheinland, uno dei principiali enti certificatori a livello internazionale, che le ha attribuito la certificazione Eye Comfort per il confort visivo.

Odyssey Neo G9 offre la modalità Adaptive Sync su DP1.4 e HDMI2.1 VRR (Variable Refresh Rate) attraverso HDMI 2.1 con compatibilità NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro, riproducendo, fotogramma dopo fotogramma, un’azione fluida e dinamica per un’esperienza di gaming rivoluzionaria.

Il display si adatta perfettamente a qualsiasi postazione o ambiente di gioco, con finiture esterne bianco lucido e sistema di retroilluminazione infinity core futuristico, dotato di 52 colori e cinque modalità per gli effetti luminosi. Il monitor presenta inoltre la funzione CoreSync, che consente agli utenti di personalizzare le regolazioni con diverse modalità cromatiche per un’immersione a tutto tondo.

Odyssey Neo G9 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalla metà di agosto.