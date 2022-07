Samsung: “The Freestyle” senza confini, con la nuova batteria portatile

L’estate è arrivata, e con lei la voglia di uscire di casa per godersi l’aria aperta: che sia per un weekend fuori porta, o per il viaggio tanto atteso dopo mesi di freddo, oppure, perché no, per una festa in giardino con gli amici. Per assecondare il richiamo della bella stagione collezionando momenti unici e memorabili, arriva in Italia l’accessorio di The Freestyle più atteso di tutti: la batteria portatile.

Le dimensioni compatte di The Freestyle hanno già consacrato questo prodotto come l’ideale alleato per chi ama la mobilità e, anche fuori casa e con poco ingombro, vuole godere di uno schermo fino a 100’’ per guardare un film o una serie TV. Grazie alle funzionalità Smart della line up Samsung, con servizi di streaming integrati e capacità di mirroring e casting compatibili con dispositivi mobili Android e iOS, The Freestyle offre intrattenimento illimitato, ma anche la possibilità di rivedere le foto fatte con il proprio smartphone, o di portare sempre con sé e riprodurre la propria libreria musicale per accompagnare qualsiasi momento.

Quando si è fuori casa però, la batteria può diventare un ostacolo difficile da superare, un limite che troppo spesso costringe i device tecnologici e i propri utilizzatori a non allontanarsi troppo dalla presa di corrente. Per rispondere a questa esigenza, Samsung porta sul mercato la batteria portatile di The Freestyle, che può essere facilmente collegata al proiettore per prolungarne l’utilizzo. Accessorio ideale per chi è sempre in movimento, la batteria portatile permette di liberarsi dall’assillo della presa di corrente e dai fili per la ricarica e di godersi i propri contenuti fino a 2.5 ore di autonomia.