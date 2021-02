Samuel Heron Costa: fuori domani il nuovo EP “Canzoni popolari”

A quasi due anni di distanza dall’album d’esordio “Triste” e dopo brani come “Nella Pancia della Balena” insieme ai The Kolors, Samuel Heron Costa è tornato. Da domani, 12 Febbraio, sarà disponibile su Spotify, ITunes e su tutte le principali piattaforme digitali “Canzoni Popolari”, il nuovo Ep di uno dei più originali cantastorie della scena contemporanea italiana che si compone di 6 brani. L’Ep in uscita su etichetta Polydor (Universal Music Italy) accompagna l‘arrivo del nuovo singolo “Una bugia”, brano inedito feat Danien, con il quale l’artista di origini spezzine prosegue il suo singolare e rinnovato percorso in musica con sonorità e tematiche più autentiche, vicine alla tradizione popolare.

Samuel Heron Costa ritorna così ad una dimensione più umana del suo essere artista, raccontando le sue radici, le storie che lo hanno accompagnato dalla sua infanzia sino a diventare la persona che è oggi. Oltre al nuovo inedito “Una Bugia” nell’ Ep “Canzoni Popolari” di Samuel Heron Costa troviamo “Nella pancia della Balena” con The Koloros, “Me ne batto r’ belin”, “Ragazzi popolari”, “Ubriaco” (per davvero) e “Zanzare” feat Jacopo Et.

“Una bugia è una lettera d’amore nei confronti dell’ansia, amica e compagna di molte delle nostre giornate. Spesso siamo soliti a dirci una bugia – dichiara Samuel Heron Costa – l’ansia è un qualcosa che fa parte di noi e quando non c’è spesso ci manca. Paragonata ad un gigante, che non sappiamo se voglia salvarci o ucciderci, l’ansia è parte indelebile della nostra quotidianità. Molte volte non siamo in grado di cacciarla via, altre volte vorremmo fosse con noi per darci quell’adrenalina e spinta che ci induce inevitabilmente a dare il meglio di noi”

“Una bugia” è una canzone intrisa di autentica verità nei confronti dell’ansia”, una fotografia vera e sincera che ritrae una situazione comune a moltissimi di noi nel vivere il personalissimo rapporto con l’amica ansia, un ciclope in grado di lasciarci spesso senza respiro e con il quale abbiamo imparato a condividere il nostro quotidiano. Una compagna che ci tiene per mano e con cui spesso litighiamo ma che al tempo stesso è difficile lasciar andar via.

Un motivo avvolgente scandito dal suono di una chitarra elettrica e dal ritmo in levare di una grintosa batteria lascia spazio all’immaginario di Samuel Heron dando vita ad una canzone che si apre nel ritornello e che ben accompagna l’ascoltatore nel nuovo mondo musicale del giovane artista, un mondo a tratti nostalgico e malinconico ma molto istintivo, in grado di cogliere la realtà delle piccole cose, senza pensarci troppo. “Una bugia” rimane nelle orecchie sin dai primi ascolti grazie ad un sound affascinante caratterizzato da un’incalzante melodia carica di verità in cui l’anima di Samuel e il suo flusso di coscienza si rivela senza precedenti.

“Canzoni Popolari rappresenta l’inizio di un nuovo me proiettato in un futuro musicale più autentico rispetto al passato. Ho seguito il mio istinto e la mia personale evoluzione e questo Ep è di fatto un primo passaggio verso un Samuel più maturo e consapevole nel voler raccontare nuove storie con una matrice più cantautorale. Mi trovo nel mezzo di uno straordinario viaggio verso l’essenziale, la mia musica sta arrivando a prendere la verità più pura e semplice. Una transazione che mi porterà ad essere semplicemente Samuel Costa”

Questa, la tracklist di “Canzoni Popolari”:

1. Zanzare

2. Me ne batto r’ belin

3. Ragazzi popolari

4. Ubriaco (per davvero)

5. Una bugia

6. Nella pancia della balena feat The Kolors