In occasione del San Valentino 2022 Camomilla Italia lancia “WE ARE LOVE”, una promo esclusiva disponibile online e nei flagship store del marchio.

A fronte di una spesa minima di 90 euro, Camomilla Italia omaggerà una pochette a forma di cuore, interamente tempestata di perline total black.

La Love bag con tracolla sarà l’accessorio perfetto da abbinare alla selezione di capi ad ispirazione San Valentino che Camomilla Italia propone all’interno di una sezione dedicata del proprio eCommerce.

Tante le idee del marchio per comporre look da indossare nel giorno della festa degli innamorati, per l’occasione speciale in compagnia della propria persona del cuore, ma anche come idee regalo per stupire qualcuno di speciale. Camomilla Italia pensa all’amore in modo più ampio e incondizionato e propone perciò capi ed accessori adatti per condividere momenti indimenticabili non solo con il proprio LUI, ma anche con le amiche, la famiglia e con tutti coloro che riempiono la propria vita di gioia ed emozioni.

Per una serata a tu per tu, Camomilla Italia suggerisce outfit preziosi e luccicanti, giochi di vedo-non vedo, pizzi, e shape femminili capaci di valorizzare la bellezza di ogni donna.

Ma è day by day che si coltiva l’amore. Camomilla Italia propone una vasta selezione di daily outfit per donne che non vogliono mai rinunciare a un touch glam e raffinato anche durante gli impegni quotidiani.

Bluse stampate, completi giacca-pantalone, romantici abiti saranno i capi perfetti per fare breccia giorno dopo giorno nel cuore delle persone speciali della propria vita.

Ampio spazio anche agli accessori, dettagli con cui ogni donna ama giocare e che spesso interpretano la vera personalità di ognuna. Sciarpe preziose, bags dalle forme inedite, cinture con charms: sono loro che daranno la possibilità – in base all’abbinamento – di cambiare ogni giorno stile in base al proprio mood e all’occasione, risultando però sempre aggiornate e di tendenza.