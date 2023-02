San Valentino: le idee regalo firmate Microsoft Surface e Xbox

Microsoft Surface e Xbox presentano una serie di idee regalo per San Valentino.

Si parte dal controller Deep Pink di Xbox è il fiore che farebbe felice qualsiasi gamer. Deep Pink è progettato per elevare le proprie prestazioni di gioco in una nuova fantastica colorazione. È l’accessorio perfetto per giocare su Xbox Series X/S, PC o persino su mobile, può associarsi a più dispositivi e permette di giocare e passare rapidamente da vari device e iOS utilizzando il Bluetooth. È anche possibile acquisire e condividere all’istante screenshot, registrazioni e molto altro tramite il pulsante Condividi.

Xbox Series S

Regalo perfetto per chi ha poco spazio in casa ma tanta voglia di giocare, Xbox Series S include una CPU 8 core Zen 2, che garantisce la velocità e le performance della nuova generazione. Progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS, Xbox Series S è ideale per immergersi in tante avventure di gioco grazie a Xbox Game Pass, un catalogo istantaneo con più di 100 giochi di grande qualità, EA Play, Gold e molto altro ancora.

Surface Pro 9

Per il partner che è alla ricerca di un dispositivo performante e versatile senza rinunciare all’eleganza e allo stile, Surface Pro 9 è un’idea-regalo perfetta da non lasciarsi scappare. Dotato di un ampio display PixelSense da 13’’ e progettato per ottenere il meglio di Windows 11, Surface Pro 9 combina la potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet, grazie all’esclusivo sostegno e alla tastiera staccabile con scomparto per conservare e ricaricare la Penna Slim Pen. Progettato per offrire prestazioni eccezionali, Surface Pro 9, disponibile nelle accese colorazioni Platino, Grafite, Zaffiro e Foresta, si arricchisce dei processori Intel® Evo™ Core™ di dodicesima con Thunderbolt™ 4, che garantiscono la potenza necessaria per tutti i carichi di lavoro.

Surface Laptop 5

Surface Laptop 5 offre le potenzialità, il comfort e le funzionalità necessarie per affrontare il lavoro al meglio, garantendo la durata della batteria per tutto il giorno, grazie alla porta Thunderbolt™ 4 e alla piattaforma Intel® Evo™. Il display PixelSense 3:2 di Surface Laptop 5 è disponibile nelle opzioni da 13,5″ o 15″, ciascuna con Dolby Vision IQ, che garantisce una migliore qualità dello schermo, con colori vividi e contrasto nitido in qualsiasi condizione di luce. Gli altoparlanti sono perfettamente sintonizzati e offrono l’elaborazione spaziale Dolby Atmos 3D per immergersi completamente nei contenuti.

Ocean Plastic Mouse

Il guscio di questo mouse eco-friendly è costituito al 20% da plastiche riciclate recuperate dagli oceani, un’innovazione nella tecnologia dei materiali che ha inizio con la rimozione dei rifiuti di plastica dagli oceani e dai corsi d’acqua. In più, il packaging utilizzato per il nuovo Ocean Plastic Mouse è privo di plastica ed è stato realizzato con legno riciclabile e fibre naturali di canna da zucchero.