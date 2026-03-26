Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Un progetto che unisce viaggio, cultura e gastronomia. Mercedes‑Benz Italia presenta “Sapori Svelati”, un’iniziativa che nel 2026 accompagnerà i clienti del marchio in un percorso esperienziale lungo le strade del Paese, alla scoperta dei territori e delle tradizioni culinarie che ne costituiscono l’anima.

“Sapori Svelati” è un viaggio tra strade, storie e cultura del cibo, pensato per celebrare l’identità dei luoghi italiani e raccontarla attraverso un format innovativo. Non parte dalla cucina, ma dai territori che la ispirano. “Un concept che ribalta la narrazione tradizionale: non è la cucina a essere il punto di partenza, ma i luoghi che la ispirano”, recita la presentazione del progetto.

Borghi sospesi nel tempo, paesaggi che custodiscono leggende e strade cariche di storia diventano il filo conduttore di un racconto diffuso, dove il cibo diventa espressione viva della cultura italiana, riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Attraverso questa chiave di lettura, Mercedes‑Benz intende proporre un modo nuovo di vivere l’Italia: non solo come meta da visitare, ma come esperienza sensoriale che intreccia motori, gusto e memoria.

Circa cinquanta appuntamenti lungo tutto il 2026 scandiranno il percorso di “Sapori Svelati”, coinvolgendo l’intera rete di concessionari su scala nazionale. Ogni evento rappresenterà una tappa di avvicinamento tra il brand e il territorio, offrendo la possibilità di scoprire realtà autentiche, incontrare produttori, esplorare percorsi scenografici e vivere l’esperienza della guida in contesti suggestivi.

L’iniziativa nasce infatti dalla collaborazione tra Mercedes‑Benz Italia e la propria rete di dealer, sempre più impegnata nella creazione di esperienze personalizzate per i clienti. In questo caso, l’automobile non è semplicemente un mezzo di trasporto, ma un compagno di viaggio attraverso storie locali e sapori che raccontano la ricchezza e la diversità del Paese.

“Sapori Svelati” si propone come un racconto collettivo dell’Italia contemporanea, dove la tradizione gastronomica dialoga con l’innovazione e la mobilità sostenibile. Un itinerario in cui ogni strada conduce a una scoperta e ogni tappa si trasforma in un momento di condivisione.

Con questo progetto, Mercedes‑Benz rafforza il legame con il territorio italiano, offrendo ai propri clienti un modo autentico e coinvolgente di vivere la passione per il viaggio e la cultura del cibo. Un’esperienza che unisce emozione e scoperta, per celebrare quel connubio unico tra paesaggio, identità e gusto che rende l’Italia un luogo inimitabile nel mondo.