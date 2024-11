SARAFINE: esce il primo EP “UN TRAUMA È PER SEMPRE”

Sarà disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 6 dicembre “UN TRAUMA È PER SEMPRE”, il primo EP ufficiale di SARAFINE per Warner Music Italia.

L’EP conterrà 7 tracce tra cui “MALATI DI GIOIA” e “CONTROL FREAK”, brano che ha ufficialmente dato il via a questa prima uscita discografica.

“E così sono rimasta, in silenzio, a scrivere la mia narrazione e la mia musica” – racconta SARAFINE partendo dalle parole del filosofo coreano Byung-chul Han. “Oggi annuncio l’uscita del mio primo EP “Un trauma è per sempre” che potrete ascoltare dal 6 Dicembre e sono molto commossa e orgogliosa. Questa raccolta di canzoni contiene un lavoro introspettivo che faccio da anni e l’ho buttato giù con una spontaneità che mi ha sorpreso. Di recente, mi è stato chiesto come definirei me e la mia musica ed io, non sapendo cosa rispondere, l’ho chiesto ad un amico, la sua risposta è stata: “Tu sei cruda, ma un crudo che fa bene”.

Ecco – conclude SARAFINE annunciando questo lavoro – io spero tanto di farvi del bene e se siete a pezzi come me nella foto che ho scelto per la copertina vi auguro di riappropriarvi di quel filo di vulnerabilità che vi tiene insieme, perché è grazie a quel filo che ce la farete. Ve lo giuro, ce la farete!”.

Nulla di SARAFINE è scontato, banale e semplice. Non segue le mode, non è figlia della semplificazione, è una Artista: butta in musica le sue passioni, i suoi pensieri, la sua visione del mondo, un mondo che oggi è tutto fuorché semplice.

SARA SORRENTI (questo il vero nome di SARAFINE) dopo la partecipazione e la vittoria ad XFactor aveva deciso di sovvertire le regole del gioco prendendosi tutto il tempo necessario per lavorare alla sua musica.

All’inedito pubblicato durante il programma, “MALATI DI GIOIA”, ha fatto seguire tante ore di studio, scrittura, produzione (lei infatti scrive, canta e suona tutto in prima persona) e un tour estivo di moltissimi live in giro per l’Italia.