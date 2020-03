Scania, la Serie L ora disponibile anche con motore 7 litri

La serie L, con la funzione di abbassamento frontale automatico, ha tutte le caratteristiche richieste ad un veicolo progettato per le aree urbane. Ora, con l’introduzione del motore diesel da 7 litri la capacità di carico aumenta di circa 360 chili. È disponibile in tre diverse potenze: 220, 250 e 280 CV.

Con l’introduzione delle cabine serie L nel 2017, Scania ha lanciato un segnale importante nelle applicazioni urbane. Si è trattato di una vera e propria novità per il mercato: un veicolo ad accesso ribassato basato sull’esclusivo sistema modulare Scania e, al tempo stesso, con un forte focus alla posizione del conducente e quindi alla visibilità, oltre all’accesso in cabina. La serie L offre infatti un’entrata ed una discesa facilitate riducendo così lo sforzo fisico del conducente, e consente al tempo stesso di tenere sotto controllo gli utenti deboli della strada in ambienti fortemente trafficati.

“Inizialmente, ci siamo concentrati principalmente su alcune applicazioni con operazioni leggermente più impegnative offrendo la serie L con i nostri motori in linea a cinque cilindri da 9 litri“, afferma Stefan Lindholm, Senior Product Manager, Scania Trucks. “Tuttavia, ciò che è stato ipotizzato sin dall’inizio è stato successivamente confermato. C’è una richiesta di soluzioni basate anche sul più leggero motore da 7 litri”.

Scania ha ora iniziato ad offrire i suoi motori in linea da 7 litri anche per le cabine della serie L. La combinazione è perfetta per le applicazioni in cui i veicoli operano in aree urbane ad alta densità.

Vero Scania

Il motore Scania da 7 litri è stato presentato per la prima volta nel 2017 e inizialmente offerto solo in combinazione con le cabine della serie P. È un motore a sei cilindri in linea, leggero, robusto e moderno con un volume di 6,7 litri. Offre fino a 1.200 Nm di coppia già a 1.050 giri/min nella sua più potente versione da 280 CV. È dotato del sistema di post-trattamento dei gas di scarico progettato da Scania con tecnologia SCR e può essere dotato di presa di forza al motore. Questa piattaforma è stata immensamente apprezzata sia dai clienti sia dai media per le sue prestazioni, la silenziosità e il consumo ridotto di carburante.

“Sì, è stato accolto molto bene”, conferma Lindholm. “È il motore più piccolo di Scania da molto tempo, ma porta tutte quelle caratteristiche del nostro marchio: efficienza dei consumi di carburante ai vertici della categoria, la nostra filosofia dei bassi regimi motore e la capacità di funzionare al 100% con HVO o FAME, con una riduzione fino al 90% di anidride carbonica”.

Il motore diesel da 7 litri, con sei cilindri in linea è disponibile con tre diverse potenze per un massimo di 280 CV. È riconosciuto per la sua erogazione di potenza regolare già a bassi regimi.

Progettate per la città

Le cabine della serie L sono disponibili in tre diverse altezze del tetto: Low (piatto), Normal e Highline. Se ordinate con la funzione di abbassamento frontale automatico del telaio, è sufficiente un gradino per entrare in cabina con un’altezza dal pavimento di circa 80 centimetri da terra. Sono disponibili con le tipiche configurazioni assi delle applicazioni urbane: 4×2 o 6×2*4 (con l’assale di supporto sterzante elettro-idraulico).

