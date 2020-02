Scania pronta per il debutto a Samoter 2020

Scania annuncia la propria presenza a Samoter con un’area dedicata, nella quale verranno messe in evidenza le innovazioni e le nuove tecnologie di settore, con una particolare attenzione alla sostenibilità. Una partecipazione in grande stile, con uno stand (Pad. 7, stand C1-C4) di 800 mq che rappresenterà un punto di incontro per tutti i visitatori della fiera.

“La ripresa delle opere pubbliche porta con sé la crescita degli investimenti nel mondo delle costruzioni. Noi di Scania siamo pronti a dare delle risposte concrete a chi opera in questo settore, grazie alla gamma di veicoli XT che sta ottenendo grande successo sul mercato, per la versatilità, robustezza e affidabilità che sta dimostrando sul campo”, ha evidenziato Sabrina Loner, Responsabile vendite e sviluppo Costruzione, Distribuzione e Public & Special Vendite Veicoli di Italscania S.p.A. “Abbiamo obiettivi ambiziosi per il 2020: vogliamo continuare a crescere nel settore cava-cantiere e conquistare una posizione di primaria importanza al pari di quella che Scania ha da sempre nel settore lungo raggio”.

Samoter sarà l’occasione per conoscere da vicino il nuovo motore 13 litri da 540 CV, una soluzione ideale per chi ha necessità di avere maggiore potenza per le proprie operazioni di trasporto; in esposizione tra gli altri un veicolo con cabina G allestito con vasca ribaltabile posteriore.

“Pur nella diversità di applicazioni che contraddistinguono l’industria del cava cantiere, gli imprenditori che operano nel settore hanno l’obiettivo di massimizzare la disponibilità dei propri veicoli con particolare attenzione alla profittabilità”, ha evidenziato Sabrina Loner. “Per ottenere tutto ciò creiamo soluzioni su misura per ogni singolo cliente, combinando la flessibilità del sistema modulare con l’intelligenza di servizi ottimizzati. Samoter rappresenta quindi, da una parte, la tappa di un percorso iniziato con il lancio della nuova gamma XT e, dall’altra, il consolidamento della posizione di Scania nel settore cava-cantiere. Si tratta di un’occasione importante per accrescere le opportunità in un mercato in continua crescita ed evoluzione, nel quale Scania vuole essere sempre più protagonista”.

Presso lo spazio espositivo Scania, sarà presente inoltre un’area dedicata ai motori del gruppo svedese. Lo spazio espositivo verrà animato con diversi eventi e momenti di approfondimento, durante tutte le giornate di manifestazione, si tratta di una piattaforma aperta di incontro e confronto nella quale poter incontrare i rappresentanti dell’azienda e conoscere a fondo il mondo Scania.

