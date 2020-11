Scarpe bimbi: da Shone stivaletti e anfibi per tutti i gusti

L’inverno è ormai alle porte e Shone, digital brand di calzature di alta qualità per i più piccoli, propone una vasta gamma di stivaletti e anfibi per bimbo e bimba per affrontare la stagione più fredda con una marcia in più!

Tantissime le fantasie che animeranno le giornate dei bimbi: tartan rosso che richiamano il Natale, paillettes e stelline in vista delle Feste, disegni animalier, colori super trendy e linee decisamente più classiche. Gli stivaletti e gli anfibi di Shone sono facili da indossare, comodi e morbidissimi grazie alle solette speciali in memory foam e alle suole super leggere. La soletta registra la forma del piede che diventa la sua casa più accogliente, perché si adatta alla specifica forma del piede che la indossa.

Shone è venduto solo online così da abbattere i costi del canale distributivo e offrire tutto il comfort di calzature pensate per la corretta crescita del piede del bimbo a un prezzo vantaggioso e competitivo.