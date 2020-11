Scarpe bimbi Shone: un perfetto regalo di Natale

Bianche, rosse, a stelle, tartan, luccicanti o glitterate. Le scarpe per bimbo e bimba Shone, digital brand di calzature di alta qualità per bambini, diventano un regalo di Natale fashion perfetto da indossare durante le feste.

Easy to wear, comode e morbidissime grazie alle solette speciali in memory foam e alle suole super leggere, le scarpe Shone sono super resistenti anche ad acqua e neve. Sono progettate e costruite per supportare il piede durante la sua crescita. Alcuni piedini crescono di collo, altri in lunghezza, altri in larghezza, le Shone, per come sono fatte, permettono comodità a prescindere dalle modalità di crescita del piede.

Lacci elastici, zip laterale, velcro rendono i bambini indipendenti, cosa spesso richiesta anche da asili e scuole elementari. Grazie a queste caratteristiche i bambini possono mettersi e togliersi anche degli scarponcini in autonomia senza nessun problema.

In base all’attività che il bambino dovrà svolgere avrà bisogno di una scarpa dotata di una suola di un certo tipo piuttosto che di un’altra. L’attenzione al giusto supporto è fondamentale per una postura corretta, anche questo partecipa alla voglia di indossare queste scarpe da parte di bimbi e bimbe, come potrai notare non le vorranno togliere mai perché sono davvero comode e fatyte di un materiale particolarmente traspirante (niente cattivi odori anche dopo una giornata di gioco all’aperto, per intenderci).

Altro aspetto interessante: il prezzo. Shone, infatti, è al fianco di genitori che magari hanno molti figli e che non possono permettersi pagare una scarpa a prezzi vertiginosi e magari solo pochi mesi. Una qualità così alta Shone la garantisce ad un prezzo davvero basso e alla portata di tutti, anche grazie al fatto che si tratta di un marchio digitale, quindi privo di spese di intermediazione.