Scarpe Revolver Requeen Venexia: glitter e dettagli preziosi 100% Made in Italy

Regalare un paio di scarpe a Natale? Non è una missione impossibile: ci sono calzature che farebbero felici chiunque le riceva, e sono quelle che puntano su materiali preziosi, realizzazione artigianale ed eleganza italiana.

Gioielli da indossare ai piedi per entrare subito in un sogno. Sono le scarpe firmate Revolver Requeen Venexia. Il nuovo brand di lusso ideato da Beatrice Baldan, affiancata dal designer Fabio Panzeri, trasporta la tradizione calzaturiera italiana in un universo scintillante. “Ogni linea di calzature RRV è caratterizzata da un elemento iconico e prezioso e comprende modelli che non hanno stagione – spiega Beatrice Baldan –. In primo piano c’è il tacco: a prisma, a spillo o con la chiave. Tutti i modelli sono realizzati in Italia con materiali italiani, plasmati dalle mani dei nostri artigiani con infinita cura e attenzione al dettaglio. Un regalo perfetto per chi vuole farsi notare attraverso statement shoes che esprimono lusso e ricercatezza”.

Per Natale 2020 Revolver Requeen Venezia ha selezionato i modelli che creano subito l’atmosfera giusta, tra bagliori di glitter, colori e dettagli che fanno festa.

Room 116 è la décolleté in suede nero lamé che scintilla con eleganza. Tacco a forma di chiave in nero lucido impreziosito da un anellino in metallo dorato con logo. La chiave antica che adorna il tacco è l’elemento iconico di Revolver Requeen Venexia. Altezza tacco 105 mm.

Room 229 è il sandalo in vernice bordeaux che reinterpreta il colore natalizio per eccellenza in modo sofisticato e seducente. Chiusura con cinturino alla caviglia con piccola fibbia in oro chiaro. Pompon in viscosa bordeaux con fiocchetto in velluto nero. Tacco a spillo in metallo satinato nero con anellino in oro chiaro con logo. La suola in cuoio è rifinita con un cordino di cotone a quattro capi bordeaux. Altezza tacco 105 mm.

Room 379 è la décolleté t-strap in elaphe nero che rappresenta il non plus ultra del lusso e della maestria artigianale di Revolver Requeen Venexia: un regalo che farà sognare chiunque lo riceva. Il cinturino alla caviglia è arricchito da una cascata di trecce mignon e scooby doo in pelle, impreziositi da 188 coni in oro rosa, applicati a mano uno ad uno, che ad ogni passo emettono un suono. Il tacco è a spillo in metallo satinato nero con anellino. Altezza tacco 105 mm.

Room 501 è la décolleté in glitter color champagne, che trasporta subito in un’atmosfera di divertimento. Tacco a forma di prisma forgiato a mano in palladio. Il tacco prisma, come un cristallo, riflette la luce richiamando il dance floor di un club esclusivo. Altezza tacco 105 mm.

Room 503 è il sandalo in glitter color champagne e camoscio nero che seduce con ironia ed eleganza. Chiusura con cinturino alla caviglia con una piccola fibbia in oro chiaro. Arricchiti da un pompon in viscosa color nero della notte con fiocchetto in velluto nero. Tacco a spillo con anellino con logo in oro chiaro. Altezza tacco 105 mm.

Room 509 è la slingback in glitter con il tacco perfetto per ballare tutta la notte. Chiusura con cinturino sottile alla caviglia con piccola fibbia in palladio. Tacco a forma di prisma forgiato a mano in palladio. Altezza tacco 50 mm.

Le calzature Revolver Requeen Venexia si possono acquistare sullo shop online del Marchio o in showroom su appuntamento. Tutti i modelli vengono consegnati in una speciale Revolver Requeen Box.