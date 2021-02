Scarpine Shone: l’allegria è ai piedi dei bambini

Il denim torna alla ribalta anche il versione “mignon”! Protagonista dei look dei più piccoli, si indossa da capo a piedi mixando camicie e pantaloni, salopette e giacche, in abbinamento oppure tono su tono.

Anche la collezione P/E di Shone, digital brand di calzature di alta qualità per bambini, non rinuncia al jeans e spazia con proposte per mini lui e mini lei. Chiaro, scuro, glitterato, con stampe floreali, stelle e strisce…

Le scarpine Shone sono easy to wear, comode e morbidissime grazie alle solette speciali in memory foam e alle suole super leggere. Resistenti e fashion accompagnano i nostri bambini alla scoperta del mondo, passo dopo passo.